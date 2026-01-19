В Коми умерла одна из пострадавших при инциденте в центре подготовки МВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Одна и пострадавших в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре, где в четверг после применения учебно-имитационной гранаты возник пожар, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

"Сегодня в отделении реанимации Республиканской клинической больницы скончалась одна из пострадавших в результате инцидента в центре профподготовки МВД", – говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

В субботу пресс-служба СУСК РФ по Коми сообщала, что задержан и начальник центра профподготовки МВД в Сыктывкаре. Как установило следствие во время расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, он дал разрешение на проведение занятия в актовом зале, зная о том, что там идет ремонт, и в помещении находятся легковоспламеняющиеся материалы.