"Ему никто не указ": Свищев поддержал поступок Овечкина с акцией
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является самодостаточным человеком и имеет право выражать мнение, не... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
хоккей
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
дмитрий свищев
александр овечкин, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл), дмитрий свищев
Хоккей, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Дмитрий Свищев
Свищев заявил, что никто не может заставить Овечкина делать то, что он не хочет
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является самодостаточным человеком и имеет право выражать мнение, не совпадающее с направлением акции НХЛ по поддержке лиц с различной сексуальной ориентацией, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Ранее Овечкин
отказался участвовать в акции в поддержку движения ЛГБТ* в матче регулярного чемпионата НХЛ
против "Флориды Пантерз
" (2:5). В рамках акции хоккеисты "Кэпиталз" обмотали крюки своих клюшек изолентой в радужных цветах. Овечкин появился с клюшкой, обмотанной белой лентой.
"Это все-таки не общее мнение, а мнение определенной части населения. Я приветствую и поддерживаю такое решение Александра. Он самодостаточный человек, который все в жизни видел и все знает. Великий спортсмен и гражданин Российской Федерации, прекрасный игрок и капитан "Вашингтон Кэпиталз
". Поэтому заставить его выполнять чьи-то решения никто не может", - сказал Свищев
.
"Александр Овечкин в данной ситуации имеет свое четкое мнение, основанное на приверженности традиционным укладам нашей жизни. Он занял принципиальную позицию, и это можно только приветствовать. Я его поддерживаю. Может быть, кому-то это не нравится, но большинство населения в мире, и в России в том числе, выступает за традиционные устои нашей жизни", - подчеркнул собеседник агентства.
В 2023 году НХЛ отказалась от обязательного использования командами свитеров с радужной символикой после бойкота со стороны российского защитника Ивана Проворова
, сославшегося на православные убеждения.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено.