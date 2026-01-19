"Ему никто не указ": Свищев поддержал поступок Овечкина с акцией

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является самодостаточным человеком и имеет право выражать мнение, не совпадающее с направлением акции НХЛ по поддержке лиц с различной сексуальной ориентацией, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

"Александр Овечкин в данной ситуации имеет свое четкое мнение, основанное на приверженности традиционным укладам нашей жизни. Он занял принципиальную позицию, и это можно только приветствовать. Я его поддерживаю. Может быть, кому-то это не нравится, но большинство населения в мире, и в России в том числе, выступает за традиционные устои нашей жизни", - подчеркнул собеседник агентства.