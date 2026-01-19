Рейтинг@Mail.ru
"Ему никто не указ": Свищев поддержал поступок Овечкина с акцией
Хоккей
 
10:54 19.01.2026
"Ему никто не указ": Свищев поддержал поступок Овечкина с акцией
"Ему никто не указ": Свищев поддержал поступок Овечкина с акцией
"Ему никто не указ": Свищев поддержал поступок Овечкина с акцией

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является самодостаточным человеком и имеет право выражать мнение, не совпадающее с направлением акции НХЛ по поддержке лиц с различной сексуальной ориентацией, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Ранее Овечкин отказался участвовать в акции в поддержку движения ЛГБТ* в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды Пантерз" (2:5). В рамках акции хоккеисты "Кэпиталз" обмотали крюки своих клюшек изолентой в радужных цветах. Овечкин появился с клюшкой, обмотанной белой лентой.
"Это все-таки не общее мнение, а мнение определенной части населения. Я приветствую и поддерживаю такое решение Александра. Он самодостаточный человек, который все в жизни видел и все знает. Великий спортсмен и гражданин Российской Федерации, прекрасный игрок и капитан "Вашингтон Кэпиталз". Поэтому заставить его выполнять чьи-то решения никто не может", - сказал Свищев.
"Александр Овечкин в данной ситуации имеет свое четкое мнение, основанное на приверженности традиционным укладам нашей жизни. Он занял принципиальную позицию, и это можно только приветствовать. Я его поддерживаю. Может быть, кому-то это не нравится, но большинство населения в мире, и в России в том числе, выступает за традиционные устои нашей жизни", - подчеркнул собеседник агентства.
В 2023 году НХЛ отказалась от обязательного использования командами свитеров с радужной символикой после бойкота со стороны российского защитника Ивана Проворова, сославшегося на православные убеждения.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено.
 
ХоккейАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Дмитрий Свищев
 
