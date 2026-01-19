Рейтинг@Mail.ru
Пошлины США приведут к торговой напряженности, заявили в Нидерландах
18:09 19.01.2026
Пошлины США приведут к торговой напряженности, заявили в Нидерландах
2026-01-19T18:09:00+03:00
2026-01-19T18:09:00+03:00
в мире
сша
нидерланды
вашингтон (штат)
дональд трамп
сша
нидерланды
вашингтон (штат)
в мире, сша, нидерланды, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Нидерланды, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Пошлины США в отношении ряда европейских стран приведут к торговой напряженности, эти угрозы со стороны Вашингтона безответственны, заявил в понедельник министр финансов Нидерландов Элко Хайнен.
"То, что мы наблюдаем сейчас, совершенно излишне и даже безответственно. Это повлечет за собой экономические последствия, которые мы, конечно же, должны попытаться предотвратить... Мы все чувствуем, что это снова приведет к торговой напряженности", - заявил Хайнен журналистам в Брюсселе.
В этой связи министр заявил о необходимости деэскалации, так как от этой ситуации никто не выигрывает - ни европейцы, ни сами американцы.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Германии угрозу Трампа пошлинами назвали признаком слабости Европы
17 января, 22:09
 
