Пошлины США приведут к торговой напряженности, заявили в Нидерландах

БРЮССЕЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Пошлины США в отношении ряда европейских стран приведут к торговой напряженности, эти угрозы со стороны Вашингтона безответственны, заявил в понедельник министр финансов Нидерландов Элко Хайнен.

В этой связи министр заявил о необходимости деэскалации, так как от этой ситуации никто не выигрывает - ни европейцы, ни сами американцы.