Американский сенатор рассказал, зачем США ведут войну с Венесуэлой - РИА Новости, 19.01.2026
11:39 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/ssha-2068737939.html
Американский сенатор рассказал, зачем США ведут войну с Венесуэлой
Американский сенатор рассказал, зачем США ведут войну с Венесуэлой
США находятся в состоянии активной войны с Венесуэлой для захвата ее нефти, завил сенатор от штата Кентукки Пол Рэнд в интервью телеканалу NBC. РИА Новости, 19.01.2026
Американский сенатор рассказал, зачем США ведут войну с Венесуэлой

Сенатор Рэнд: США ведут войну с Венесуэлой для захвата ее нефти

© AP Photo / Matias DelacroixЛюди с флагом Венесуэлы в Каракасе
Люди с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Люди с флагом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США находятся в состоянии активной войны с Венесуэлой для захвата ее нефти, завил сенатор от штата Кентукки Пол Рэнд в интервью телеканалу NBC.
"Это акт войны... для того, чтобы продолжать получать их нефть, продолжающаяся война для того, чтобы распределять ее... Я все еще надеюсь, что ситуация разрешится, но мы все еще находимся в состоянии активной войны с Венесуэлой", - заявил сенатор в интервью в воскресенье.
В РАН оценили идею Трампа вложить $100 миллиардов в нефтедобычу Венесуэлы
Вчера, 07:02
Рэнд также подчеркнул, что Штаты полностью заблокировали побережье Венесуэлы, разместив у него сотни военных кораблей.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Военные США могли применить в Венесуэле СВЧ-оружие, заявил эксперт
16 января, 05:58
 
