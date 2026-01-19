Рейтинг@Mail.ru
Кировский губернатор обсудил сотрудничество с президентом Белоруссии
Кировская область
Кировская область
 
13:35 19.01.2026
Кировский губернатор обсудил сотрудничество с президентом Белоруссии
Кировский губернатор обсудил сотрудничество с президентом Белоруссии - РИА Новости, 19.01.2026
Кировский губернатор обсудил сотрудничество с президентом Белоруссии
Губернатор Кировской области Александр Соколов обсудил перспективы реализации новых совместных проектов в сельском хозяйстве и промышленности с президентом... РИА Новости, 19.01.2026
Кировский губернатор обсудил сотрудничество с президентом Белоруссии

Соколов обсудил сотрудничество Кировской области и Белоруссии с Лукашенко

Александр Соколов
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Александр Соколов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 янв - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов обсудил перспективы реализации новых совместных проектов в сельском хозяйстве и промышленности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба правительства российского региона.
Делегация Кировской области во главе с главой региона на этой неделе работает в Белоруссии. В составе делегации председатель законодательного собрания региона Роман Береснев, члены правительства Кировской области и представители предприятий региона.
"У нас с Кировской областью теплые отношения, и дело не только в товарообороте, по которому хорошие темпы роста - у нас в Минске одна из площадей носит имя вашего земляка Владимира Ванеева. Но главное - это, конечно, экономика. Несмотря ни на какие санкции, надо ориентироваться на интересы наших предприятий, надо создавать свою продукцию. Вы знаете нашу технику, мы выпускаем ее на разных видах топлива, в том числе электромобили и электробусы. Другое направление для сотрудничества - производство торфа и использование древесины. Мы уделяем особое внимание сельскому хозяйству. Готовы делиться нашим опытом", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.
В свою очередь, Соколов подчеркнул, что для Кировской области Белоруссия - проверенный и надёжный партнёр.
"Мы приехали с большой бизнес-миссией - с конкретным портфелем предложений и по вхождению белорусского бизнеса на территорию Кировской области, и по представлению нашей продукции, которая может быть использована в работе белорусских предприятий. Ведущим направлением в экономике Кировской области является обрабатывающая промышленность. У нас есть флагман этой промышленности - Омутнинский металлургический завод, который производит лифтовые направляющие. Думаю, что и машиностроительные заводы в Гомеле и Орше, и Могилевский лифтовый завод могли бы работать именно на наших комплектующих", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
Глава российского региона обозначил и другое важнейшее направление сотрудничества - сельское хозяйство. Он отметил: несмотря на то, что Кировская область - северный регион, она находится на пятом месте в России по производству молока, однако региону не хватает переработки. "Мы нацелены на сотрудничество с конкретным белорусским предприятием и предлагаем построить белорусский завод на территории Кировской области", - сказал Соколов.
Президент Белоруссии и губернатор Кировской области обсудили также перспективы гуманитарного сотрудничества и патриотического воспитания молодежи.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Две новые программы в сфере туризма разработаны в Кировской области
8 декабря 2025, 18:17
 
Кировская областьАлександр СоколовАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
