Ученые ожидают мощные вспышки на Солнце 19 и 20 января - РИА Новости, 19.01.2026
15:36 19.01.2026
Ученые ожидают мощные вспышки на Солнце 19 и 20 января
Ученые ожидают мощные вспышки на Солнце 19 и 20 января
Ученые ожидают мощные вспышки на Солнце 19 и 20 января

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Вспышки максимального класса Х возможны на Солнце в понедельник и вторник, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
"Прогноз космической погоды на 19 и 20 января 2026 года. Вспышечная солнечная активность от умеренной до высокой, ожидаются вспышки класса Х, в том числе протонные", - говорится в сообщении.
Отмечается, 19 января возможна неустойчивость геомагнитного поля, 20 января оно будет, возможно, слабо возмущенным.
Накануне на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса Х. Ей был присвоен балл Х1.95. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что плазма, выброшенная в результате вспышки, дойдёт до Земли в полдень по московскому времени 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4.
Корональная дыра на Солнце - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Ученые заметили на Солнце корональную дыру необычной формы
16 января, 10:58
 
ЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеНаука
 
 
