В Словакии заявили о самом глубоком кризисе в отношениях ЕС с США

БРАТИСЛАВА, 19 янв - РИА Новости. Отношения Европейского союза и США в глубоком кризисе, если из-за Гренландии развернется "торговая война", словацкой промышленности будет нанесен значительный ущерб, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михал Шимечка.
"Мы оказались, наверное, в самом глубоком кризисе в отношениях между США и Европой, кризисе, который может иметь прямое влияние на безопасность и экономику нашей страны… На выходных американский президент Дональд Трамп усилил давление на Гренландию, добавив к этому угрозы введения пошлин в отношении восьми европейских стран только потому, что они не согласны с аннексией США территории Дании", - сказал Шимечка на пресс-конференции, трансляция которой велась на его официальной странице в социальной сети Facebook* в понедельник.
Он заявил, что, если между США и Европейским союзом развернется "торговая война", то "это нанесет значительный ущерб словацкой промышленности". Шимечка призвал словацкого премьер-министра к активным действиям и координации с союзниками.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская