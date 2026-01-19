Рейтинг@Mail.ru
В Словакии заявили о самом глубоком кризисе в отношениях ЕС с США
21:07 19.01.2026
В Словакии заявили о самом глубоком кризисе в отношениях ЕС с США
Отношения Европейского союза и США в глубоком кризисе, если из-за Гренландии развернется "торговая война", словацкой промышленности будет нанесен значительный... РИА Новости, 19.01.2026
В Словакии заявили о самом глубоком кризисе в отношениях ЕС с США

БРАТИСЛАВА, 19 янв - РИА Новости. Отношения Европейского союза и США в глубоком кризисе, если из-за Гренландии развернется "торговая война", словацкой промышленности будет нанесен значительный ущерб, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михал Шимечка.
"Мы оказались, наверное, в самом глубоком кризисе в отношениях между США и Европой, кризисе, который может иметь прямое влияние на безопасность и экономику нашей страны… На выходных американский президент Дональд Трамп усилил давление на Гренландию, добавив к этому угрозы введения пошлин в отношении восьми европейских стран только потому, что они не согласны с аннексией США территории Дании", - сказал Шимечка на пресс-конференции, трансляция которой велась на его официальной странице в социальной сети Facebook* в понедельник.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Мы вас убьем": в США обратились к ЕС с предупреждением из-за Гренландии
18 января, 05:07
Он заявил, что, если между США и Европейским союзом развернется "торговая война", то "это нанесет значительный ущерб словацкой промышленности". Шимечка призвал словацкого премьер-министра к активным действиям и координации с союзниками.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ: в ЕС считают, что политический развод с США из-за Гренландии неизбежен
Вчера, 07:01
 
