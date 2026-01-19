В Словакии заявили о самом глубоком кризисе в отношениях ЕС с США

БРАТИСЛАВА, 19 янв - РИА Новости. Отношения Европейского союза и США в глубоком кризисе, если из-за Гренландии развернется "торговая война", словацкой промышленности будет нанесен значительный ущерб, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михал Шимечка.

Он заявил, что, если между США и Европейским союзом развернется "торговая война", то "это нанесет значительный ущерб словацкой промышленности". Шимечка призвал словацкого премьер-министра к активным действиям и координации с союзниками.