СМИ: на месте крушения поездов в Испании нашли участки поврежденных путей - РИА Новости, 19.01.2026
18:06 19.01.2026
СМИ: на месте крушения поездов в Испании нашли участки поврежденных путей
Следователи выявили несколько участков поврежденных железнодорожных путей в районе схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
кордова
андалусия
испания
столкновение поездов в испании
кордова
андалусия
испания
в мире, кордова, андалусия, испания, столкновение поездов в испании
В мире, Кордова, Андалусия, Испания, Столкновение поездов в Испании
© REUTERS / Susana VeraМесто столкновения скоростных поездов в Испании
Место столкновения скоростных поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Susana Vera
Место столкновения скоростных поездов в Испании
МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Следователи выявили несколько участков поврежденных железнодорожных путей в районе схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова автономного сообщества Андалусия, сообщает в понедельник газета ABC со ссылкой на источники.
Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где в этот момент ехал встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии погибли 39 человек, около сотни получили ранения. Движение поездов на этом отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.
"Имеются несколько повреждённых участков пути, при этом в министерстве транспорта предупреждают, что до завершения расследования нельзя определить, являются ли они причиной или следствием произошедшего", - пишет издание.
По данным издания, расследование обстоятельств железнодорожной катастрофы продолжается. Официальные выводы комиссии пока не представлены.
Место столкновения скоростных поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Испании объявят траур после крушения поездов
В миреКордоваАндалусияИспанияСтолкновение поездов в Испании
 
 
