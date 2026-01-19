СМИ: на месте крушения поездов в Испании нашли участки поврежденных путей

МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Следователи выявили несколько участков поврежденных железнодорожных путей в районе схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова автономного сообщества Андалусия, сообщает в понедельник газета ABC со ссылкой на источники.
Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, где в этот момент ехал встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии погибли 39 человек, около сотни получили ранения. Движение поездов на этом отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.
"Имеются несколько повреждённых участков пути, при этом в министерстве транспорта предупреждают, что до завершения расследования нельзя определить, являются ли они причиной или следствием произошедшего", - пишет издание.
По данным издания, расследование обстоятельств железнодорожной катастрофы продолжается. Официальные выводы комиссии пока не представлены.
