Швеция назвала пошлины США из-за Гренландии абсурдом

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон назвала пошлины США из-за Гренландии абсурдом без границ.
Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. По его словам, пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Мы не можем позволить американскому президенту использовать таможенную карту таким образом по таким серьезным вопросам, как захват Гренландии. Думаю, абсурду здесь нет границ", - приводит слова Свантессон телеканал SVT.
Она добавила, что у Швеции стабильные государственные финансы и страна справится с различными формами внешнего давления.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.