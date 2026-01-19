Рейтинг@Mail.ru
Украинские дроны атаковали школу в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 19.01.2026 (обновлено: 19:10 19.01.2026)
Украинские дроны атаковали школу в Запорожской области
Украинские боевики атаковали школу в Каменке-Днепровской тремя беспилотниками, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 19.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Украинские боевики атаковали школу в Каменке-Днепровской тремя беспилотниками, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги", — написал он на платформе МAX.
В здании находились 15 учащихся и десять сотрудников, никто из них не пострадал. Повреждения получили автомобиль охраны и остекление.
"Тот факт, что в результате этого преступления удалось избежать человеческих жертв, не отменяет его чудовищной сути. Целью был явно мирный объект социальной инфраструктуры", — подчеркнул глава региона.
Оперативные службы устраняют последствия случившегося и принимают необходимые меры по обеспечению безопасности учебного процесса.
Украинские войска ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
