Украинские дроны атаковали школу в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Украинские боевики атаковали школу в Каменке-Днепровской тремя беспилотниками, Украинские боевики атаковали школу в Каменке-Днепровской тремя беспилотниками, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги", — написал он на платформе МAX.

В здании находились 15 учащихся и десять сотрудников, никто из них не пострадал. Повреждения получили автомобиль охраны и остекление.

"Тот факт, что в результате этого преступления удалось избежать человеческих жертв, не отменяет его чудовищной сути. Целью был явно мирный объект социальной инфраструктуры", — подчеркнул глава региона.

Оперативные службы устраняют последствия случившегося и принимают необходимые меры по обеспечению безопасности учебного процесса.