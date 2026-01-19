Рейтинг@Mail.ru
"Северсталь" — "Динамо": смотреть онлайн матч КХЛ 19 января
Хоккей
 
13:35 19.01.2026
"Северсталь" — "Динамо": смотреть онлайн матч КХЛ 19 января
"Северсталь" — "Динамо": смотреть онлайн матч КХЛ 19 января
"Северсталь" и "Динамо" из Москвы встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Хоккей, Северсталь, ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей, Спорт

"Северсталь" — "Динамо": смотреть онлайн матч КХЛ 19 января

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Северсталь" и "Динамо" из Москвы встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 19 января и начнется в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
