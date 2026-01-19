https://ria.ru/20260119/severstal-dinamo-smotret-onlayn-2068785526.html
"Северсталь" — "Динамо": смотреть онлайн матч КХЛ 19 января
"Северсталь" — "Динамо": смотреть онлайн матч КХЛ 19 января
"Северсталь" и "Динамо" из Москвы встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T13:35:00+03:00
2026-01-19T13:35:00+03:00
2026-01-19T13:37:00+03:00
хоккей
северсталь
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
спорт
северсталь, хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей, спорт
