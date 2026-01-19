Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Нескучное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18