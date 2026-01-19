"Газпром нефть" подтвердила сделку с MOL по продаже NIS

США 10 января 2025 года ввели санкции против NIS. После этого компания неоднократно получала от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США временную лицензию на отсрочку санкций. NIS сообщила о начале действия санкций США в начале октября. Одновременно с этим оператор нефтепровода JANAF заявил о прекращении сотрудничества с NIS и, соответственно, прекратил транспортировку нефти на нефтеперерабатывающий завод NIS.