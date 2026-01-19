https://ria.ru/20260119/saratov-2068806920.html
В Саратове врачи спасли девочку с редким заболеванием
САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости.
Саратовские врачи спасли девочку с редким аутоиммунным заболеванием, которое встречается всего у нескольких человек из миллиона, сообщили
в областной детской клинической больнице.
"Врачи областной детской больницы спасли ребенка с редким системным заболеванием… В конце декабря в педиатрическое отделение № 1 СОДКБ из инфекционного стационара переведена девочка с высокой лихорадкой, болью в суставах и некрозом мягких тканей фалангов кистей и стоп. Учитывая характер клинических симптомов и результаты диагностических лабораторно-инструментальных обследований, ребенку установлен диагноз узелковый периартериит - один из вариантов аутоиммунных системных васкулитов", - говорится в Telegram-канале ГУЗ "Саратовская областная детская клиническая больница".
По информации врачей, узелковый периартериит встречается довольно редко, его распространённость составляет 2-18 случаев на миллион жителей. Болезнь поражает средние и мелкие артерии, вызывая воспаление сосудистой стенки и образование микротромбов, в связи с чем начинается нарушение кровоснабжения всех органов и систем организма.
После консультации с федеральной клиникой ребенку была назначена комплексная терапия с применением генно-инженерных препаратов.
"На фоне терапии состояние ребенка стабилизировалось: купировалась лихорадка, уменьшился болевой синдром, отмечается тенденция к нормализации показателей крови. Девочка стала активной, играет с другими детьми, рисует и уже готовится поехать домой", - резюмировали в больнице.