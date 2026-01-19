https://ria.ru/20260119/samojlova-2068797800.html
Самойлова и Джиган не примирились, сообщил представитель
Самойлова и Джиган не примирились, сообщил представитель
Самойлова и Джиган не примирились, сообщил представитель
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Денис Устименко) не примирились в рамках бракоразводного процесса, сообщил журналистам ее представитель Олег Тонаканян. РИА Новости, 19.01.2026
шоубиз
оксана самойлова
джиган (денис устименко-вайнштейн)
Самойлова и Джиган не примирились, сообщил представитель
Самойлова и Джиган не примирились в рамках бракоразводного процесса