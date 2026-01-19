Накануне ночью по всей России прошли традиционные крещенские купания. В них приняли участие миллионы верующих. Во всех храмах страны совершались торжественные богослужения и Чин великого освящения воды.
Крещенские купания в регионах России
Накануне ночью по всей России прошли традиционные крещенские купания. В них приняли участие миллионы верующих. Во всех храмах страны совершались торжественные богослужения и Чин великого освящения воды.
Накануне ночью по всей России прошли традиционные крещенские купания. В них приняли участие миллионы верующих. Во всех храмах страны совершались торжественные богослужения и Чин великого освящения воды.
