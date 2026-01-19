Рейтинг@Mail.ru
Крещенские купания в регионах России - РИА Новости, 19.01.2026
18:13 19.01.2026
Крещенские купания в регионах России
Накануне ночью по всей России прошли традиционные крещенские купания. В них приняли участие миллионы верующих. Во всех храмах страны совершались торжественные богослужения и Чин великого освящения воды.
2026
Крещенские купания в регионах России
Накануне ночью по всей России прошли традиционные крещенские купания. В них приняли участие миллионы верующих. Во всех храмах страны совершались торжественные богослужения и Чин великого освящения воды.
Накануне ночью по всей России прошли традиционные крещенские купания. В них приняли участие миллионы верующих. Во всех храмах страны совершались торжественные богослужения и Чин великого освящения воды.
Накануне ночью по всей России прошли традиционные крещенские купания. В них приняли участие миллионы верующих. Во всех храмах страны совершались торжественные богослужения и Чин великого освящения воды.
 
