На Западе сделали внезапное заявление о России и Гренландии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ситуация вокруг Гренландии может поспособствовать восстановлению отношений между Евросоюзом и Россией, пишет основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в социальной сети X.
«
"Ситуация вокруг Гренландии — это возможность для ЕС заключить мир с Россией, прекратить конфликт на Украине, вернуть "Северные потоки", выйти из НАТО и вместе с Канадой приветствовать многополярный порядок", — предположил он.
Дотком считает, что авантюра американского президента Дональда Трампа с Гренландией лишь приведет к изоляции США.
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Россия готова к восстановлению необходимого уровня отношений с европейскими странами.
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — "лишь две собачьи упряжки".
Глава Белого дома в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в десять процентов против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25 процентов и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что остров принадлежит Дании.