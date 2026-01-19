https://ria.ru/20260119/rossija-2068705030.html
В России снизились продажи новых электромобилей
Продажи новых электромобилей в России по итогам 2025 года снизились на 30% и составили 12,5 тысячи единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. РИА Новости, 19.01.2026
россия
китай
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_230:0:3969:2804_1920x0_80_0_0_16b9760c00d528b759e2f5c7182efe23.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Продажи новых электромобилей в России по итогам 2025 года снизились на 30% и составили 12,5 тысячи единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"В 2025 году на российском рынке было зарегистрировано 12,5 тысяч новых легковых электромобилей. Это на 30% меньше, чем в 2024 году (17,8 тысячи штук). Текущей объем даже ниже, чем в 2023 году (14,1 тысячи штук)", - написал он в своем Telegram-канале
.
Лидером рынка стал китайский Zeekr, чьи продажи, однако, обвалились на 61% и составили 3 тысячи единиц. Как отмечает Целиков, в последние месяцы бренд потерял лидерство, но по итогам года сохранил первую позицию.
Второе и третье места заняли российские бренды Evolute (1,8 тысячи штук; +47%) и "Амберавто", чьи продажи единственной модели А5 составили 1,1 тысячи штук, показав рост в 6,5 раза.
"В пятерке сильнейших также оказались Avatr (978 штук) и "Москвич" (880 штук). Последний показывает хорошие продажи исключительно за счет реализации модели "3е" юридическим лицам в российской столице", - пишет Целиков.
Он также отметил набирающие популярность бренды электромобилей BYD (843 штуки), Xiaomi (703 штуки) и Geely (463 штуки). "Учитывая их успехи на родине в Китае
, можно предположить, что и в России
продолжится рост этих брендов", - добавил аналитик.
При этом американский бренд Tesla
, который несколько лет был лидером российского рынка электромобилей, в 2025 году оказался только на 9-м месте (449 штук). А по сравнению с 2024 годом его продажи сократились на 34%.