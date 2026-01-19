В России снизились продажи новых электромобилей

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Продажи новых электромобилей в России по итогам 2025 года снизились на 30% и составили 12,5 тысячи единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"В 2025 году на российском рынке было зарегистрировано 12,5 тысяч новых легковых электромобилей. Это на 30% меньше, чем в 2024 году (17,8 тысячи штук). Текущей объем даже ниже, чем в 2023 году (14,1 тысячи штук)", - написал он в своем Telegram-канале

Лидером рынка стал китайский Zeekr, чьи продажи, однако, обвалились на 61% и составили 3 тысячи единиц. Как отмечает Целиков, в последние месяцы бренд потерял лидерство, но по итогам года сохранил первую позицию.

Второе и третье места заняли российские бренды Evolute (1,8 тысячи штук; +47%) и "Амберавто", чьи продажи единственной модели А5 составили 1,1 тысячи штук, показав рост в 6,5 раза.

"В пятерке сильнейших также оказались Avatr (978 штук) и "Москвич" (880 штук). Последний показывает хорошие продажи исключительно за счет реализации модели "3е" юридическим лицам в российской столице", - пишет Целиков.

Он также отметил набирающие популярность бренды электромобилей BYD (843 штуки), Xiaomi (703 штуки) и Geely (463 штуки). "Учитывая их успехи на родине в Китае , можно предположить, что и в России продолжится рост этих брендов", - добавил аналитик.