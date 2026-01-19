В России снизилось число пострадавших в ДТП до 16-летнего минимума

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Количество людей, пострадавших в результате ДТП в России за 2025 год составило 158,8 тысячи человек, данный результат стал минимальным с 2010 года, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики происшествий.

По сравнению с 2024 годом, когда число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях людей составило 164,75 тысячи человек, их число в минувшем году сократилось на 3,6%.

Регионом-лидером по количеству людей, пострадавших в ДТП в 2025 году стал Центральный федеральный округ. Этот показатель в ЦФО составил почти 38,5 тысячи человек против 40,2 тысячи годом ранее.