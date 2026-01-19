Рейтинг@Mail.ru
В России снизилось число пострадавших в ДТП до 16-летнего минимума
08:26 19.01.2026
В России снизилось число пострадавших в ДТП до 16-летнего минимума
Количество людей, пострадавших в результате ДТП в России за 2025 год составило 158,8 тысячи человек, данный результат стал минимальным с 2010 года, выяснило РИА РИА Новости, 19.01.2026
россия, марат хуснуллин
Россия, Марат Хуснуллин
Количество пострадавших в ДТП в России стало минимальным за 16 лет

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Сотрудник ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Количество людей, пострадавших в результате ДТП в России за 2025 год составило 158,8 тысячи человек, данный результат стал минимальным с 2010 года, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики происшествий.
По сравнению с 2024 годом, когда число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях людей составило 164,75 тысячи человек, их число в минувшем году сократилось на 3,6%.
Регионом-лидером по количеству людей, пострадавших в ДТП в 2025 году стал Центральный федеральный округ. Этот показатель в ЦФО составил почти 38,5 тысячи человек против 40,2 тысячи годом ранее.
Ранее в январе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту Владимиру Путину, что смертность в ДТП в России за последние пять лет снизилась на 25%. Он отметил также, что сейчас стоит задача снизить аварийность и смертность на дорогах в полтора раза до 2030 года.
Россия Марат Хуснуллин
 
 
