Свыше 220 новостроек зарегистрировали в Подмосковье в 2025 году
Свыше 220 новостроек зарегистрировали в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 19.01.2026
Свыше 220 новостроек зарегистрировали в Подмосковье в 2025 году
Более 220 многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Московской области в прошлом году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное управление... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:13:00+03:00
2026-01-19T15:13:00+03:00
2026-01-19T15:13:00+03:00
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости.
Более 220 многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Московской области в прошлом году. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на региональное управление Росреестра.
Всего в реестр внесли 221 жилой комплекс, что позволило обустроиться более чем 64 тысячам семей. Лидером по количеству зарегистрированных многоквартирных домов стал Одинцовский округ, где зафиксировали сразу 32 жилых комплекса. За ним последовали Красногорск (22 дома), Ленинский округ (20), Мытищи (19) и Балашиха (14).
Постановка объектов на кадастр открывает жителям доступ ко множеству возможностей: легальному оформлению права собственности, регистрации постоянного места жительства, устройству детей в образовательные учреждения и прикреплению к медицинским организациям.
Новостройки Подмосковья возводятся согласно программам комплексной застройки территорий, не только обеспечивая граждан жильем, но и улучшая инфраструктуру районов благодаря новым школам, детским садам, медицинским учреждениям и благоустроенным общественным пространствам.