Свыше 220 новостроек зарегистрировали в Подмосковье в 2025 году

Всего в реестр внесли 221 жилой комплекс, что позволило обустроиться более чем 64 тысячам семей. Лидером по количеству зарегистрированных многоквартирных домов стал Одинцовский округ, где зафиксировали сразу 32 жилых комплекса. За ним последовали Красногорск (22 дома), Ленинский округ (20), Мытищи (19) и Балашиха (14).