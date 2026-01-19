Рейтинг@Mail.ru
Свыше 220 новостроек зарегистрировали в Подмосковье в 2025 году
Новости Подмосковья
 
15:13 19.01.2026
Свыше 220 новостроек зарегистрировали в Подмосковье в 2025 году
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 220 новостроек зарегистрировали в Подмосковье в 2025 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомната в многоэтажном жилом доме
Комната в многоэтажном жилом доме - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Более 220 многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Московской области в прошлом году. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное управление Росреестра.
Всего в реестр внесли 221 жилой комплекс, что позволило обустроиться более чем 64 тысячам семей. Лидером по количеству зарегистрированных многоквартирных домов стал Одинцовский округ, где зафиксировали сразу 32 жилых комплекса. За ним последовали Красногорск (22 дома), Ленинский округ (20), Мытищи (19) и Балашиха (14).
Постановка объектов на кадастр открывает жителям доступ ко множеству возможностей: легальному оформлению права собственности, регистрации постоянного места жительства, устройству детей в образовательные учреждения и прикреплению к медицинским организациям.
Новостройки Подмосковья возводятся согласно программам комплексной застройки территорий, не только обеспечивая граждан жильем, но и улучшая инфраструктуру районов благодаря новым школам, детским садам, медицинским учреждениям и благоустроенным общественным пространствам.
 
