https://ria.ru/20260119/roskachestvo-2068684202.html
Роскачество прогнозирует рост доли отечественного игристого на рынке
Роскачество прогнозирует рост доли отечественного игристого на рынке - РИА Новости, 19.01.2026
Роскачество прогнозирует рост доли отечественного игристого на рынке
Доля отечественного игристого вина на рынке России в 2026 году составит не менее 75%, тихих вин - 63-65%, такой прогноз руководителя проекта "Винный гид России" РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T06:36:00+03:00
2026-01-19T06:36:00+03:00
2026-01-19T06:36:00+03:00
экономика
россия
роскачество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839121_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_081cc09a2f2f1dcdbca3b0a2173915db.jpg
https://ria.ru/20260118/vino-2068572500.html
https://ria.ru/20251209/vino-2060716847.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839121_46:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_064ee0b91126709e5f16ec1eb96177e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Роскачество, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Роскачество прогнозирует рост доли отечественного игристого на рынке
Роскачество: в 2026 году произойдет рост доли отечественного игристого на рынке
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Доля отечественного игристого вина на рынке России в 2026 году составит не менее 75%, тихих вин - 63-65%, такой прогноз руководителя проекта "Винный гид России" Олеси Латышевой приводит РИА Новости пресс-служба Роскачества.
В декабре в Роскачестве
рассказали агентству, что доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России
увеличилась с 67% в 2024 году до 72% в 2025 году за счет роста производства и замещения импорта.
По оценкам Роскачества, в российской рознице в 2025 году появилось 60 новых ассортиментных позиций игристого вина и российского шампанского.
"Доля российских вин на рынке продолжит свой рост. Мы ожидаем не менее 75% долю в игристых винах и 63-65% в тихих винах", - отметила Латышева, говоря о 2026 годе.
В организации также отметили, что в текущем году продолжится расширение ассортимента российских вин в таре небольшого объема - жестяных банках и небольших стеклянных бутылках. Тренд связан как с финансовой экономией, так и с рационализацией потребления.
"Небольшая бутылка - индивидуальная порция вина. Новизна этого тренда сейчас в том, что такие объемы начинают производить не только крупные индустриальные винодельни, но и малые хозяйства", - пояснили в Роскачестве.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом
, Минсельхозом
и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка
. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.