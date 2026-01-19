Рейтинг@Mail.ru
06:36 19.01.2026
Роскачество прогнозирует рост доли отечественного игристого на рынке
Роскачество прогнозирует рост доли отечественного игристого на рынке
экономика, россия, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Доля отечественного игристого вина на рынке России в 2026 году составит не менее 75%, тихих вин - 63-65%, такой прогноз руководителя проекта "Винный гид России" Олеси Латышевой приводит РИА Новости пресс-служба Роскачества.
В декабре в Роскачестве рассказали агентству, что доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России увеличилась с 67% в 2024 году до 72% в 2025 году за счет роста производства и замещения импорта.
Розовое игристое вино - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Продажи игристого вина снизились в России в 2025 году, сообщило Роскачество
Вчера, 06:34
По оценкам Роскачества, в российской рознице в 2025 году появилось 60 новых ассортиментных позиций игристого вина и российского шампанского.
"Доля российских вин на рынке продолжит свой рост. Мы ожидаем не менее 75% долю в игристых винах и 63-65% в тихих винах", - отметила Латышева, говоря о 2026 годе.
В организации также отметили, что в текущем году продолжится расширение ассортимента российских вин в таре небольшого объема - жестяных банках и небольших стеклянных бутылках. Тренд связан как с финансовой экономией, так и с рационализацией потребления.
"Небольшая бутылка - индивидуальная порция вина. Новизна этого тренда сейчас в том, что такие объемы начинают производить не только крупные индустриальные винодельни, но и малые хозяйства", - пояснили в Роскачестве.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
Работа винодельческого предприятия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
9 декабря 2025, 06:32
 
