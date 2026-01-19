Правительство поддержало законопроект о соцгарантиях ветеранам СВО

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о предоставлении ветеранам СВО дополнительных гарантий при сокращении на работе по возвращении к трудовой деятельности, сообщил источник РИА Новости.

Нилов отмечал, что действующий Трудовой кодекс не распространяет меры соцподдержки на участников СВО, вернувшихся к прежней работе после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу.