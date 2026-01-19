Рейтинг@Mail.ru
Правительство поддержало законопроект о соцгарантиях ветеранам СВО - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/pravitelstvo-2068693257.html
Правительство поддержало законопроект о соцгарантиях ветеранам СВО
Правительство поддержало законопроект о соцгарантиях ветеранам СВО - РИА Новости, 19.01.2026
Правительство поддержало законопроект о соцгарантиях ветеранам СВО
Правительство РФ поддержало законопроект о предоставлении ветеранам СВО дополнительных гарантий при сокращении на работе по возвращении к трудовой деятельности, РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T08:59:00+03:00
2026-01-19T08:59:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049682452_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_40b6fef0c56070948e5c86cbf3e7e810.jpg
https://ria.ru/20251113/gosduma-2054840238.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049682452_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b7629a9f975705e63bb8b6523f158a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
Правительство поддержало законопроект о соцгарантиях ветеранам СВО

Правительство поддержало проект, защищающий ветеранов СВО от сокращений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о предоставлении ветеранам СВО дополнительных гарантий при сокращении на работе по возвращении к трудовой деятельности, сообщил источник РИА Новости.
"Поддержало", - подтвердил источник агентства.
Законопроект внес в Госдуму глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Инициатива направлена на установление дополнительного социального права для граждан, участвовавших в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или военного времени. Предлагается закрепить за ними преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата.
Нилов отмечал, что действующий Трудовой кодекс не распространяет меры соцподдержки на участников СВО, вернувшихся к прежней работе после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Госдуму внесли проект о предоставлении отпуска ветеранам СВО
13 ноября 2025, 18:41
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала