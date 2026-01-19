https://ria.ru/20260119/pravitelstvo-2068693257.html
Правительство поддержало законопроект о соцгарантиях ветеранам СВО
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Правительство РФ поддержало законопроект о предоставлении ветеранам СВО дополнительных гарантий при сокращении на работе по возвращении к трудовой деятельности, сообщил источник РИА Новости.
"Поддержало", - подтвердил источник агентства.
Законопроект внес в Госдуму
глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
. Инициатива направлена на установление дополнительного социального права для граждан, участвовавших в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или военного времени. Предлагается закрепить за ними преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата.
Нилов отмечал, что действующий Трудовой кодекс не распространяет меры соцподдержки на участников СВО, вернувшихся к прежней работе после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу.