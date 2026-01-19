Мать погибшего при пожаре в Энгельсе ребенка находится в тяжелом состоянии

САРАТОВ, 19 янв - РИА Новости. Мать грудного ребенка, который погиб в результате пожара в десятиэтажном доме в Энгельсе, находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Саратовской области.
Ранее в областном ГУМЧС рассказали, что пожар в квартире на пятом этаже 10-этажного дома на улице Тельмана в Энгельсе вспыхнул утром в понедельник. Из горящей квартиры пожарные вынесли женщину и грудного ребенка, без сознания они были переданы медикам, но малыш погиб. С верхних этажей дома были эвакуированы 7 человек. Пожар ликвидирован, причина ЧП устанавливается.
"Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в одно из лечебных учреждений города Энгельса. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме. Ребёнок в тяжелом состоянии доставлен в одно из лечебных учреждений города Энгельса, проводились реанимационные мероприятия, без эффекта", - сообщили в пресс-службе регионального минздрва.
В прокуратуре Саратовской области РИА Новости уточнили, что погибший ребенок был 2025 года рождения, его мать - 1999 года рождения. Прокуратура Энгельса взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего и ход проводимой правоохранительными органами процессуальной проверки.