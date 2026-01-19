Мать погибшего при пожаре в Энгельсе ребенка находится в тяжелом состоянии

"Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в одно из лечебных учреждений города Энгельса. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме. Ребёнок в тяжелом состоянии доставлен в одно из лечебных учреждений города Энгельса, проводились реанимационные мероприятия, без эффекта", - сообщили в пресс-службе регионального минздрва.