При пожаре в квартире в Чите погиб человек
Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Чите из-за аккумуляторной батареи от электровелосипеда, один человек погиб, четверо спасены, сообщает ГУМЧС РФ по РИА Новости, 19.01.2026
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Чите из-за аккумуляторной батареи от электровелосипеда, один человек погиб, четверо спасены, сообщает ГУМЧС РФ по Забайкальскому краю.
"По предварительной информации… причиной пожара стал аварийный режим работы аккумуляторной батареи от электровелосипеда, которая заряжалась в коридоре квартиры. В квартире в этот момент находились пять человек, двое из которых – дети. Услышав громкий хлопок, двое мужчин выбежали в коридор и увидели три открытых языка пламени, вырывавшихся из аккумулятора", - говорится в сообщении.
Помещение быстро заполнялось дымом, огонь начал распространяться по мебели и отделке. Спасатели отмечают, что пути эвакуации были отрезаны. Один мужчина 1964 года рождения смог пробраться на кухню, но до прибытия огнеборцев выпал из окна, медики констатировали его смерть. Пока устанавливается, из-за чего он упал - отравился ли он продуктами горения или пытался спастись от огня и дыма.
Второй мужчина с женщиной и двумя детьми 6 и 8 лет укрылись на балконе квартиры, откуда их сняли при помощи автолестницы. Ещё 12 жителей дома сотрудники МЧС
эвакуировали из подъезда.
Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров.