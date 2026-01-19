Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в квартире в Чите погиб человек - РИА Новости, 19.01.2026
05:55 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/pozhar-2068682693.html
При пожаре в квартире в Чите погиб человек
При пожаре в квартире в Чите погиб человек - РИА Новости, 19.01.2026
При пожаре в квартире в Чите погиб человек
Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Чите из-за аккумуляторной батареи от электровелосипеда, один человек погиб, четверо спасены, сообщает ГУМЧС РФ по РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T05:55:00+03:00
2026-01-19T05:55:00+03:00
происшествия
чита
россия
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068682559_0:63:1663:998_1920x0_80_0_0_dbd0a73fba42aefb5377fcf574d4a8cf.jpg
https://ria.ru/20260117/rebenok-2068548864.html
чита
россия
забайкальский край
происшествия, чита, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в квартире в Чите погиб человек

В квартире в Чите произошел пожар из-за аккумулятора, один человек погиб

© ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краюПоследствия пожара в Чите, который начался из-за аккумулятора электровелосипеда
Последствия пожара в Чите, который начался из-за аккумулятора электровелосипеда - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю
Последствия пожара в Чите, который начался из-за аккумулятора электровелосипеда
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Чите из-за аккумуляторной батареи от электровелосипеда, один человек погиб, четверо спасены, сообщает ГУМЧС РФ по Забайкальскому краю.
"По предварительной информации… причиной пожара стал аварийный режим работы аккумуляторной батареи от электровелосипеда, которая заряжалась в коридоре квартиры. В квартире в этот момент находились пять человек, двое из которых – дети. Услышав громкий хлопок, двое мужчин выбежали в коридор и увидели три открытых языка пламени, вырывавшихся из аккумулятора", - говорится в сообщении.
Помещение быстро заполнялось дымом, огонь начал распространяться по мебели и отделке. Спасатели отмечают, что пути эвакуации были отрезаны. Один мужчина 1964 года рождения смог пробраться на кухню, но до прибытия огнеборцев выпал из окна, медики констатировали его смерть. Пока устанавливается, из-за чего он упал - отравился ли он продуктами горения или пытался спастись от огня и дыма.
Второй мужчина с женщиной и двумя детьми 6 и 8 лет укрылись на балконе квартиры, откуда их сняли при помощи автолестницы. Ещё 12 жителей дома сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда.
Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров.
В Подмосковье завели дело после гибели ребенка при пожаре в хозпостройке
17 января, 21:43
17 января, 21:43
 
ПроисшествияЧитаРоссияЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Заголовок открываемого материала