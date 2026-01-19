https://ria.ru/20260119/portugaliya-2068667975.html
Во втором туре выборов главы Португалии будет два кандидата
Президентские выборы в Португалии после обработки более чем 95% бюллетеней с высокой вероятностью перейдут во второй тур, где за пост будут бороться кандидат от
португалия
МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Президентские выборы в Португалии после обработки более чем 95% бюллетеней с высокой вероятностью перейдут во второй тур, где за пост будут бороться кандидат от социалистов Антониу Жозе Сегуру и лидер крайне правой партии "Хватит!" (Chega) Андре Вентура, свидетельствуют данные, опубликованные министерством внутренней администрации страны.
Лидером голосования остается Сегуру, набирающий 30,59% голосов. Второе место занимает Вентура с результатом в 24,34%. Именно эти два кандидата, как ожидается, выйдут во второй тур голосования. Явка избирателей составляет 53,99%.
В последний раз президентские выборы в Португалии
доходили до второго тура в 1986 году. Согласно избирательному законодательству государства, второй тур проводится между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов в первом раунде.