Рейтинг@Mail.ru
Во втором туре выборов главы Португалии будет два кандидата - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/portugaliya-2068667975.html
Во втором туре выборов главы Португалии будет два кандидата
Во втором туре выборов главы Португалии будет два кандидата - РИА Новости, 19.01.2026
Во втором туре выборов главы Португалии будет два кандидата
Президентские выборы в Португалии после обработки более чем 95% бюллетеней с высокой вероятностью перейдут во второй тур, где за пост будут бороться кандидат от РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T01:03:00+03:00
2026-01-19T01:03:00+03:00
в мире
португалия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32068/16/320681652_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_e76daf6d4edb2e5bececc2e8073ebc26.jpg
https://ria.ru/20260118/portugaliya-2068662609.html
португалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32068/16/320681652_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_dc8780d80f701a98c35058c87eb4a722.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, португалия
В мире, Португалия
Во втором туре выборов главы Португалии будет два кандидата

Во второй тур выборов президента Португалии вышли Сегуру и Вентура

© Flickr / holbeistФлаг Португалии
Флаг Португалии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Flickr / holbeist
Флаг Португалии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Президентские выборы в Португалии после обработки более чем 95% бюллетеней с высокой вероятностью перейдут во второй тур, где за пост будут бороться кандидат от социалистов Антониу Жозе Сегуру и лидер крайне правой партии "Хватит!" (Chega) Андре Вентура, свидетельствуют данные, опубликованные министерством внутренней администрации страны.
Лидером голосования остается Сегуру, набирающий 30,59% голосов. Второе место занимает Вентура с результатом в 24,34%. Именно эти два кандидата, как ожидается, выйдут во второй тур голосования. Явка избирателей составляет 53,99%.
В последний раз президентские выборы в Португалии доходили до второго тура в 1986 году. Согласно избирательному законодательству государства, второй тур проводится между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов в первом раунде.
Социалист Антониу Жозе Сегуру возглавил первый тур президентских выборов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Португалии социалист Сегуру лидирует на президентских выборах
Вчера, 23:18
 
В миреПортугалия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала