Во втором туре выборов главы Португалии будет два кандидата

МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Президентские выборы в Португалии после обработки более чем 95% бюллетеней с высокой вероятностью перейдут во второй тур, где за пост будут бороться кандидат от социалистов Антониу Жозе Сегуру и лидер крайне правой партии "Хватит!" (Chega) Андре Вентура, свидетельствуют данные, опубликованные министерством внутренней администрации страны.