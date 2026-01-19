Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве в Электростали дал признательные показания - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/podozrevaemyj-2068889094.html
Подозреваемый в убийстве в Электростали дал признательные показания
Подозреваемый в убийстве в Электростали дал признательные показания - РИА Новости, 19.01.2026
Подозреваемый в убийстве в Электростали дал признательные показания
Подозреваемый в убийстве парня на остановке в подмосковной Электростали дал признательные показания, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T19:36:00+03:00
2026-01-19T19:36:00+03:00
происшествия
электросталь
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg
https://ria.ru/20260119/podmoskove--2068826987.html
электросталь
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_244:0:2080:1377_1920x0_80_0_0_9af7bc6c69d7fd266c91681ee1ae36c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, электросталь, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Электросталь, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
Подозреваемый в убийстве в Электростали дал признательные показания

Подозреваемый в убийстве на остановке в Электростали дал признательные показания

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве парня на остановке в подмосковной Электростали дал признательные показания, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
«
"На допросе подозреваемый в убийстве 18-летний житель Электростали дал следователю признательные показания, рассказав о деталях и обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что следователи и криминалисты продолжают работу по закреплению доказательств. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и криминалистическая судебные экспертизы.
Ранее в ГСУ СК России по Московской области сообщили, что в Электростали в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров - 19-летним молодым человеком - на фоне внезапно возникшей личной неприязни. Когда они покинули салон автобуса, между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент, уточнили в ведомстве, 19-летний достал нож и нанес им удар одному из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в медучреждении помощь, юноша скончался.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Подмосковье мужчину зарезали после конфликта на автобусной остановке
Вчера, 15:54
 
ПроисшествияЭлектростальРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала