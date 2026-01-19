Подозреваемый в убийстве в Электростали дал признательные показания

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве парня на остановке в подмосковной Электростали дал признательные показания, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
«
"На допросе подозреваемый в убийстве 18-летний житель Электростали дал следователю признательные показания, рассказав о деталях и обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что следователи и криминалисты продолжают работу по закреплению доказательств. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и криминалистическая судебные экспертизы.
Ранее в ГСУ СК России по Московской области сообщили, что в Электростали в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров - 19-летним молодым человеком - на фоне внезапно возникшей личной неприязни. Когда они покинули салон автобуса, между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент, уточнили в ведомстве, 19-летний достал нож и нанес им удар одному из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в медучреждении помощь, юноша скончался.