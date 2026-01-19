Рейтинг@Mail.ru
Косторная и Куница подтвердили переход в академию Плющенко
Фигурное катание
 
11:44 19.01.2026
Косторная и Куница подтвердили переход в академию Плющенко
Косторная и Куница подтвердили переход в академию Плющенко
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная и ее супруг Георгий Куница подтвердили переход в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
фигурное катание, алена косторная, георгий куница, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Алена Косторная, Георгий Куница, Евгений Плющенко
Косторная и Куница подтвердили переход в академию Плющенко

Косторная и Куница подтвердили переход в академию Евгения Плющенко

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная и ее супруг Георгий Куница подтвердили переход в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Косторная и Куница перешли в школу Плющенко. Отмечалось, что пара при переходе в академию продолжит сотрудничество со своим основным тренером Сергеем Росляковым. Планируется, что Плющенко уделит особое внимание прыжковым элементам пары. Инициаторами сотрудничества стали сами фигуристы.
"Утро начинаем с хороших новостей! Мы присоединяемся к академии "Ангелы Плющенко" уже в этом сезоне. Рады, что остаемся со своими тренерами. А одним из наших наставников станет легенда, кумир, долгожитель в спорте - Евгений Викторович Плющенко. Верим, что наш союз в спорте будет насыщенным и интересным. P. S. Спустя пять лет вернусь в уже знакомые стены "Ангелов". Но уже с мужем и сыном, к знакомой команде", - написала Косторная в своем Telegram-канале.
Косторная и Куница выступают вместе с 2023 года. В августе того же года фигуристы поженились, осенью 2025-го у супругов родился сын. При этом уже в декабре 2025 года Косторная сообщила РИА Новости, что они с супругом намерены вернуться к соревнованиям в текущем сезоне. Будучи в одиночном катании, Косторная уже представляла "Ангелы Плющенко" в сезоне-2020/21.
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Любимый человек": почему Костылева вернулась к Плющенко
8 января, 17:40
 
Фигурное катаниеСпортАлена КосторнаяГеоргий КуницаЕвгений Плющенко
 
