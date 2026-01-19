Премьер Чехии сделал громкое заявление о переговорах с Путиным

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью Mandiner допустил, что лидеры европейских стран слишком поздно решили вернуться к диалогу с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Теперь наконец все больше говорят о том, что Европе тоже следовало бы вести прямые переговоры с Путиным. Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого", — заявил он.
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.