Премьер Чехии сделал громкое заявление о переговорах с Путиным
12:08 19.01.2026 (обновлено: 16:19 19.01.2026)
Премьер Чехии сделал громкое заявление о переговорах с Путиным
Премьер Чехии сделал громкое заявление о переговорах с Путиным
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью Mandiner допустил, что лидеры европейских стран слишком поздно решили вернуться к диалогу с президентом России... РИА Новости, 19.01.2026
в мире
россия
чехия
владимир путин
андрей бабиш
москва
фридрих мерц
в мире, россия, чехия, владимир путин, андрей бабиш, москва, фридрих мерц
В мире, Россия, Чехия, Владимир Путин, Андрей Бабиш, Москва, Фридрих Мерц
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью Mandiner допустил, что лидеры европейских стран слишком поздно решили вернуться к диалогу с президентом России Владимиром Путиным.
"Теперь наконец все больше говорят о том, что Европе тоже следовало бы вести прямые переговоры с Путиным. Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого", — заявил он.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
СМИ рассказали, что задумал Трамп в отношении России
11:54
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На Западе сделали внезапное заявление о России и Гренландии
09:19
 
В миреРоссияЧехияВладимир ПутинАндрей БабишМоскваФридрих Мерц
 
 
