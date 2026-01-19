Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Днепр" освободила Павловку в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 19.01.2026 (обновлено: 13:06 19.01.2026)
Группировка войск "Днепр" освободила Павловку в Запорожской области
Группировка войск "Днепр" освободила Павловку в Запорожской области
Группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Павловка в Запорожской области, сообщило в понедельник министерство обороны России. РИА Новости, 19.01.2026
Группировка войск "Днепр" освободила Павловку в Запорожской области

Минобороны: ВС России освободили Павловку в Запорожской области

Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Павловка в Запорожской области, сообщило в понедельник министерство обороны России.
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Павловку в Запорожской области
"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенный пункт Павловка Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
