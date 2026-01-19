https://ria.ru/20260119/orenburg-2068888669.html
"Оренбург" разгромил узбекистанский "Сурхан" в товарищеском матче
Футбольный клуб "Оренбург" обыграл узбекистанский "Сурхан" в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке. РИА Новости Спорт, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Футбольный клуб "Оренбург" обыграл узбекистанский "Сурхан" в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды, в составе которой отличились Алешандре Жезус (52), забивший ударом из центрального круга Евгений Болотов (64), Павел Горелов (70) и Эмирджан Гюрлюк (82). У проигравших мяч на счету Стивена Чинеду (58).
"Оренбург" ушел на зимнюю паузу на предпоследнем, 15-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом туре после перерыва команда 28 февраля примет тольяттинский "Акрон".