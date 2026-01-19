"Оренбург" разгромил узбекистанский "Сурхан" в товарищеском матче

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Футбольный клуб "Оренбург" обыграл узбекистанский "Сурхан" в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды, в составе которой отличились Алешандре Жезус (52), забивший ударом из центрального круга Евгений Болотов (64), Павел Горелов (70) и Эмирджан Гюрлюк (82). У проигравших мяч на счету Стивена Чинеду (58).