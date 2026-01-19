Более 100 социальных предприятий зарегистрировано в Оренбургской области

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. По итогам 2025 года в Оренбургской области зарегистрировано 102 социальных предприятия, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эти предприятия заняты в сферах реабилитации, социальной адаптации, образования, здравоохранения, культуры и оказания услуг населению.

"Социальное предпринимательство — это не просто бизнес, а вклад в устойчивое развитие региона и повышение качества жизни людей", — приводит пресс-служба слова руководителя регионального центра "Мой бизнес" Владислава Летунова.

Он призвал предпринимателей, чья деятельность имеет социальную направленность, воспользоваться возможностью получить официальный статус и доступ к мерам поддержки.

Отмечается, что в этом году в Оренбургской области уже начат прием заявок на получение статуса социального предприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Претендовать на статус социального предприятия могут те, кто создает рабочие места для социально уязвимых граждан, производит для них товары или оказывает услуги, а также реализует проекты для решения социально значимых задач.

Этот статус дает право на комплексную государственную поддержку: финансовую, образовательную и маркетинговую. В регионе предпринимателей сопровождает центр инноваций социальной сферы, который работает на базе центра "Мой бизнес".

Подать заявку на статус социального предприятия можно в течение всего года. Реестр таких организаций обновляют каждый месяц.