Более 100 социальных предприятий зарегистрировано в Оренбургской области
12:42 19.01.2026
Более 100 социальных предприятий зарегистрировано в Оренбургской области
Более 100 социальных предприятий зарегистрировано в Оренбургской области
По итогам 2025 года в Оренбургской области зарегистрировано 102 социальных предприятия, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.01.2026
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Более 100 социальных предприятий зарегистрировано в Оренбургской области

Свыше 100 соцпредприятий отмечено в Оренбургской области по итогам 2025 года

Работа за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© iStock.com / izusek
Работа за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. По итогам 2025 года в Оренбургской области зарегистрировано 102 социальных предприятия, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Эти предприятия заняты в сферах реабилитации, социальной адаптации, образования, здравоохранения, культуры и оказания услуг населению.
"Социальное предпринимательство — это не просто бизнес, а вклад в устойчивое развитие региона и повышение качества жизни людей", — приводит пресс-служба слова руководителя регионального центра "Мой бизнес" Владислава Летунова.
Он призвал предпринимателей, чья деятельность имеет социальную направленность, воспользоваться возможностью получить официальный статус и доступ к мерам поддержки.
Отмечается, что в этом году в Оренбургской области уже начат прием заявок на получение статуса социального предприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Претендовать на статус социального предприятия могут те, кто создает рабочие места для социально уязвимых граждан, производит для них товары или оказывает услуги, а также реализует проекты для решения социально значимых задач.
Этот статус дает право на комплексную государственную поддержку: финансовую, образовательную и маркетинговую. В регионе предпринимателей сопровождает центр инноваций социальной сферы, который работает на базе центра "Мой бизнес".
Подать заявку на статус социального предприятия можно в течение всего года. Реестр таких организаций обновляют каждый месяц.
Предпринимателям, получившим статус в 2025 году, нужно подтвердить его до 1 июня 2026 года.
 
