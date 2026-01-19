https://ria.ru/20260119/novopavlovka-2068747964.html
Российские военные освободили Новопавловку в ДНР
Российские военные освободили Новопавловку в ДНР - РИА Новости, 19.01.2026
Российские военные освободили Новопавловку в ДНР
Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Новопавловка в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:08:00+03:00
2026-01-19T12:08:00+03:00
2026-01-19T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027788_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_95b97332c305a2173475c8ff1042506a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027788_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_798125f21b4dbf20df7fee880b4d1c4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные освободили Новопавловку в ДНР
Бойцы "Центра" освободили Новопавловку в ДНР