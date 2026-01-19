НОВИКОМ получил кредитный рейтинг "АА+" по национальной шкале Китая

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) получил первичный кредитный рейтинг "AA+" со стабильным прогнозом по национальной шкале Китая, сообщает финансовая организация.

Рейтинг присвоен одним из ведущих кредитных рейтинговых агентств страны CSCI Pengyuan.

Аналитики рейтингового агентства отметили, что показатели качества активов, достаточности капитала и прибыльности подтверждают высокую финансовую устойчивость банка, его способность погашать долги и низкий риск невыполнения обязательств, говорится в сообщении.

На решение CSCI Pengyuan повлияли растущие позиции НОВИКОМа в российском банковском секторе, деятельность в качестве опорного банка Госкорпорации Ростех, сотрудничество с ведущими предприятиями ключевых отраслей промышленности России. Банк успешно диверсифицирует клиентскую базу и наращивает долю предприятий, не входящих в контур Ростеха.

"Решение ведущего агентства Китайской Народной Республики о присвоении НОВИКОМу высокого кредитного рейтинга – это признание на международном уровне нашей стратегии развития, утвержденной акционером. Рейтинг отражает финансовую устойчивость банка, высокое качество управления рисками и способность эффективно работать в стремительно меняющейся международной финансовой среде. Это своего рода знак качества, который позволит нам содействовать продвижению интересов высокотехнологичных предприятий на внешних рынках", – приводится в сообщении комментарий председателя правления банка НОВИКОМ Елены Георгиевой.