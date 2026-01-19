Рейтинг@Mail.ru
НОВИКОМ получил кредитный рейтинг "АА+" по национальной шкале Китая
11:08 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/novikom-2068722821.html
НОВИКОМ получил кредитный рейтинг "АА+" по национальной шкале Китая
НОВИКОМ получил кредитный рейтинг "АА+" по национальной шкале Китая - РИА Новости, 19.01.2026
НОВИКОМ получил кредитный рейтинг "АА+" по национальной шкале Китая
Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) получил первичный кредитный рейтинг "AA+" со стабильным... РИА Новости, 19.01.2026
ростех
csci pengyuan
ростех, csci pengyuan
Ростех, CSCI Pengyuan
НОВИКОМ получил кредитный рейтинг "АА+" по национальной шкале Китая

Агентство CSCI Pengyuan присвоило НОВИКОМу кредитный рейтинг "AA+"

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) получил первичный кредитный рейтинг "AA+" со стабильным прогнозом по национальной шкале Китая, сообщает финансовая организация.
Рейтинг присвоен одним из ведущих кредитных рейтинговых агентств страны CSCI Pengyuan.
Аналитики рейтингового агентства отметили, что показатели качества активов, достаточности капитала и прибыльности подтверждают высокую финансовую устойчивость банка, его способность погашать долги и низкий риск невыполнения обязательств, говорится в сообщении.
На решение CSCI Pengyuan повлияли растущие позиции НОВИКОМа в российском банковском секторе, деятельность в качестве опорного банка Госкорпорации Ростех, сотрудничество с ведущими предприятиями ключевых отраслей промышленности России. Банк успешно диверсифицирует клиентскую базу и наращивает долю предприятий, не входящих в контур Ростеха.
"Решение ведущего агентства Китайской Народной Республики о присвоении НОВИКОМу высокого кредитного рейтинга – это признание на международном уровне нашей стратегии развития, утвержденной акционером. Рейтинг отражает финансовую устойчивость банка, высокое качество управления рисками и способность эффективно работать в стремительно меняющейся международной финансовой среде. Это своего рода знак качества, который позволит нам содействовать продвижению интересов высокотехнологичных предприятий на внешних рынках", – приводится в сообщении комментарий председателя правления банка НОВИКОМ Елены Георгиевой.
В банке напомнили, что в 2025 году НОВИКОМ улучшил свои позиции по кредитным рейтингам всех четырех российских рейтинговых агентств: "Эксперт РА" и НКР повысили рейтинг банка до уровня АА, а АКРА и НРА изменили прогноз по рейтингам АА-(RU) и АА|ru| на "позитивный". Чистая прибыль банка по итогам 12 месяцев составила 26,5 миллиарда рублей, активы - 1,47 триллиона рублей.
 
Ростех
CSCI Pengyuan
 
 
