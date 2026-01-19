В Хабаровском крае мужчина обстрелял автобус с рабочими

"Советско-Гаванский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 19-летнего местного жителя. <…> На вопрос о причинах такого поведения злоумышленник сообщил, что хотел посмотреть на реакцию людей на улице", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в октябре. Молодой человек гулял с друзьями по городу и на Пионерской улице несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону проезжей части. Он попал в автобус, который в это время проезжал мимо. Там находились работники предприятия, возвращавшиеся со смены. Никто из них не пострадал.