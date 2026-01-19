Рейтинг@Mail.ru
08:13 19.01.2026 (обновлено: 09:38 19.01.2026)
В Хабаровском крае мужчина обстрелял автобус с рабочими
В Хабаровском крае мужчина обстрелял автобус с рабочими
Житель Советской Гавани предстанет перед судом за то, что обстрелял из пневматического пистолета автобус с рабочими, желая посмотреть, как отреагируют прохожие, РИА Новости, 19.01.2026
В Хабаровском крае мужчина обстрелял автобус с рабочими

Под Хабаровском мужчина обстрелял автобус из пневматического пистолета

Автобус, обстрелянный из пневматического пистолета в Советской Гавани
Автобус, обстрелянный из пневматического пистолета в Советской Гавани - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Фото : Прокуратура Хабаровского края/Telegram
Автобус, обстрелянный из пневматического пистолета в Советской Гавани
ХАБАРОВСК, 19 янв — РИА Новости. Житель Советской Гавани предстанет перед судом за то, что обстрелял из пневматического пистолета автобус с рабочими, желая посмотреть, как отреагируют прохожие, сообщила прокуратура Хабаровского края.
"Советско-Гаванский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 19-летнего местного жителя. <…> На вопрос о причинах такого поведения злоумышленник сообщил, что хотел посмотреть на реакцию людей на улице", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в октябре. Молодой человек гулял с друзьями по городу и на Пионерской улице несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону проезжей части. Он попал в автобус, который в это время проезжал мимо. Там находились работники предприятия, возвращавшиеся со смены. Никто из них не пострадал.
Против молодого человека возбудили уголовное дело о хулиганстве. Вину он признал.
Прокуратура направила уголовное дело на рассмотрение в Советско-Гаванский городской суд.
