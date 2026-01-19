Неонатолог рассказал о снижении младенческой смертности в Москве

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Младенческая смертность в Москве снизилась более чем в 2,5 раза с 2012 года, а за последние 10 лет - почти в два раза, сообщил журналистам главный внештатный специалист-неонатолог департамента здравоохранения Москвы, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.

Он добавил, что в Москве много лет ведется статистика младенческой смертности и 60% детей в структуре младенческой смертности - это дети, рожденные раньше срока.

"Но я еще раз хочу отметить важную вещь, что за много-много лет эти 60% детей в структуре младенческой смертности - это совершенно другая структура заболевания, чем 10-15 лет назад. Это очень тяжелые зачастую случаи, потому что центр собирает со всей страны детей с монохориальной беременностью и, когда бывают самые тяжелые случаи, чаще всего это как раз намеренное преждевременное разрешение (проблем - ред.)", - сказал Горев.