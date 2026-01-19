Рейтинг@Mail.ru
Неонатолог рассказал о снижении младенческой смертности в Москве
14:28 19.01.2026
Неонатолог рассказал о снижении младенческой смертности в Москве
Неонатолог рассказал о снижении младенческой смертности в Москве
Неонатолог рассказал о снижении младенческой смертности в Москве
Младенческая смертность в Москве снизилась более чем в 2,5 раза с 2012 года, а за последние 10 лет - почти в два раза, сообщил журналистам главный внештатный... РИА Новости, 19.01.2026
Неонатолог рассказал о снижении младенческой смертности в Москве

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный в роддоме
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный в роддоме. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Младенческая смертность в Москве снизилась более чем в 2,5 раза с 2012 года, а за последние 10 лет - почти в два раза, сообщил журналистам главный внештатный специалист-неонатолог департамента здравоохранения Москвы, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.
"В разрезе чуть больше 10 лет - это снижение почти в два раза. Но я хочу сказать, что 10 лет назад - это 2015 год, это уже практически три года, когда в нашей стране произошло такое глобальное переосмысление перинатологии, огромные инвестиции в перинатальные технологии, в перинатальные центры, в оборудование, в кадровый ресурс, который занимается выхаживанием этих детей. А если мы возьмем ступенечку как раз до этого, еще прибавим три года, то это снижение более чем в 2,5 раза", - сказал Горев, отвечая на вопрос РИА Новости, насколько снизилась младенческая смертность за последние годы в Москве.
Он добавил, что в Москве много лет ведется статистика младенческой смертности и 60% детей в структуре младенческой смертности - это дети, рожденные раньше срока.
"Но я еще раз хочу отметить важную вещь, что за много-много лет эти 60% детей в структуре младенческой смертности - это совершенно другая структура заболевания, чем 10-15 лет назад. Это очень тяжелые зачастую случаи, потому что центр собирает со всей страны детей с монохориальной беременностью и, когда бывают самые тяжелые случаи, чаще всего это как раз намеренное преждевременное разрешение (проблем - ред.)", - сказал Горев.
Неонатолог уточнил, что процент детей, которые рождаются с экстремально низкой по критериям ГОСТа массой тела, составляет примерно 0,4% от общего количества.
Медицинские сотрудники в операционной - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трансплантация почки стала бесплатной в России
