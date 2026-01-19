Украина затягивает обмен военнопленными, заявила Москалькова

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Киев затягивает принятие решений по обмену военнопленными, заявила омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Минобороны неоднократно предлагало разные форматы обменного процесса, однако украинская сторона затягивает принятие соответствующих решений", — сказала она.
Москалькова сообщила, что провела встречу с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом. Она призвала как можно скорее разблокировать обмены пленными, которых не было более четырех месяцев, и передала список украинских военных, находящихся на территории России.
В прошлом году страны провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней они согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ и предложила освободить по 1200 человек с каждой стороны.
Официальный представитель МИД Мария Захарова позднее заявила, что Киев сорвал последние договоренности и отпустил менее 30 процентов пленных.
Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.