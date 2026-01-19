Украина затягивает обмен военнопленными, заявила Москалькова

Москалькова сообщила, что провела встречу с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом. Она призвала как можно скорее разблокировать обмены пленными, которых не было более четырех месяцев, и передала список украинских военных, находящихся на территории России.