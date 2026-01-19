https://ria.ru/20260119/moskalkova-2068749496.html
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом возобновление обмена пленными
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом возобновление обмена пленными - РИА Новости, 19.01.2026
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом возобновление обмена пленными
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, на встрече обсудили РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:15:00+03:00
2026-01-19T12:15:00+03:00
2026-01-19T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_0:133:2967:1802_1920x0_80_0_0_99c6f4a5a4f05877754d8686f5d1b599.jpg
https://ria.ru/20260117/ukraina-2068513908.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_672bee556fdfbf873683ce33d497319f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, В мире
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом возобновление обмена пленными
Москалькова обсудила с Лубинцом возобновление обмена военнопленными