Рейтинг@Mail.ru
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом возобновление обмена пленными - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/moskalkova-2068749496.html
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом возобновление обмена пленными
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом возобновление обмена пленными - РИА Новости, 19.01.2026
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом возобновление обмена пленными
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, на встрече обсудили РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T12:15:00+03:00
2026-01-19T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_0:133:2967:1802_1920x0_80_0_0_99c6f4a5a4f05877754d8686f5d1b599.jpg
https://ria.ru/20260117/ukraina-2068513908.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_672bee556fdfbf873683ce33d497319f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, В мире
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом возобновление обмена пленными

Москалькова обсудила с Лубинцом возобновление обмена военнопленными

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, на встрече обсудили необходимость скорейшей разблокировки обменов военнопленными.
"На встрече с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека принципиально подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными, которых не было уже более 4 месяцев", - сказала она журналистам.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Москалькова: Киев выдвигает неприемлемые условия возвращения 12 россиян
17 января, 16:09
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала