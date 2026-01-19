"Схема Долиной" наоборот: вернувшая жилье пенсионерка попала под следствие

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В России впервые возбудили уголовное дело против пенсионерки, решившей вернуть квартиру по "схеме Долиной". Жительницу Тулы подозревают в покушении на мошенничество. О "разводе" она догадалась еще до передачи ключей, но все равно забрала у покупателя один миллион шестьсот тысяч рублей. И не возвращает, несмотря на решение суда об аннулировании сделки. Причем аферистам женщина отдала собственные сбережения, а не деньги, вырученные с продажи жилья.
"Собиралась переезжать в Бельгию"
Начало улицы Костычева — не самый благоустроенный уголок Тулы. Рядом железнодорожные пути, ведущие к Московскому вокзалу. Под окнами — огромный гаражный кооператив. Общественного транспорта нет. Но, несмотря на все минусы, Даниил Волчков, директор небольшой мебельной фабрики, решил приобрести здесь квартиру. Объясняет: выбирал из того, на что хватало финансов.
"У меня был миллион шестьсот тысяч. За эти деньги попросил риелтора найти что-нибудь для дочери, пусть даже под ремонт", — говорит он.
Жителям крупных городов жилье за такую цену кажется фантастикой. Но в Туле, уверяет Даниил, можно подобрать "однушку" в старом фонде. Тем более что это было полтора года назад — в сентябре 2024-го.
Тогда о "схеме Долиной" никто из покупателей не знал. Впрочем, по словам Волчкова, который состоит в сообществе пострадавших от доверчивых пенсионерок, аферу уже успешно практиковали. Но СМИ обратили на нее внимание только после громкого дела народной артистки.
Через несколько дней на объявление о поиске квартиры откликнулась 69-летняя Ольга Владимировна. Она жила в двухэтажной хрущевке барачного типа. Цену называла чуть выше, но согласилась уступить 200 тысяч.
Квартиру в этом доме приобрел Волчков
"Если бы вы видели эту "однушку", у вас бы не возникло вопроса, почему так дешево, — рассказывает Волчков. — Первый этаж, не самое удачное расположение. Плюс нужно менять все, начиная от полов, отопления и заканчивая внутренними стенами".
Риелтор проверил квартиру на обременение, вместе с Ольгой Владимировной ездил в диспансеры — на наркологическом или психиатрическом учете она не состояла. Правда, почти сразу выяснилось: пенсионерка продает единственное жилье. Но специалиста это почему-то не смутило.
"Она объясняла, что у нее есть квартира, оформленная на родственников. Плюс в ближайшее время планирует переезжать к сыну в Бельгию. Да и отношения с соседями не сложились: заливали, шумели — словом, мешали жить", — говорит Даниил.
Комната явно требует ремонта

Комната явно требует ремонта
"Нужно перебить сделку"
Ольгу Владимировну Волчков увидел только в отделении Сбербанка — 26 сентября, во время оформления сделки. Продавец произвела на него приятное впечатление.
"Все время шутила, рассказывала байки о разных городах: она много поездила по стране. На человека, который находится под влиянием мошенников, однозначно похожа не была", — отмечает он.
Сделку решили проводить через аккредитив — безопасный способ расчета, при котором банк замораживает деньги до момента исполнения сторонами всех обязательств. В тот же день отправились в кадастровую палату подписывать договор купли-продажи. Все происходило при регистраторе, который уточнял, нет ли у сторон претензий, возражений. "Ольга Владимировна сказала, что ее все устраивает", — вспоминает Даниил.
Потом она забрала с аккредитива деньги, за десять дней вывезла из квартиры вещи, помыла полы и отдала Даниилу ключи. А через три месяца он случайно увидел на сайте "Госуслуг", что стал ответчиком по гражданскому иску. Пенсионерка решила признать сделку недействительной — продать квартиру ее вынудили мошенники.
Как следует из описательной части решения суда (есть в распоряжении редакции), Ольге Владимировне позвонила незнакомая женщина и предложила заменить электросчетчик. Пенсионерка согласилась. Дальше в ход пошла печально известная схема: коды с "Госуслуг", угрозы набрать кредитов, "сотрудник ФСБ Крылов" и "майор Князев", убедившие пожилую женщину перевести сбережения — 660 тысяч рублей — на "безопасный счет".
Затем "люди в погонах" сообщили, что мошенники хотят продать и ее квартиру. Чтобы "перебить сделку", надо сделать это раньше. Естественно, жилплощадь ей потом вернут — это ведь операция ФСБ. Тогда-то Ольга Владимировна и откликнулась на предложение Даниила.
"Причем поняла, что стала жертвой аферистов, она на следующий день после подписания договора. Сразу обратилась с заявлением в полицию. Деньги еще лежали на аккредитиве, ключи были у нее. Ничего не мешало не забирать их и развернуть сделку. Но она сняла всю сумму", — говорит Даниил.
Ванная в спорной квартире

Ванная в спорной квартире
"Мошенникам отдала свои деньги, а забрала мои"
Суд длился больше года. Только экспертизу ждали несколько месяцев. В итоге специалисты увидели в характере пенсионерки "стремление следовать установленным правилам, доверчивость, ведомость и подчиняемость". Правда, исследовали ее состояние только на день подписания соглашения.
"Но ведь наша сделка длилась почти три недели: мы договаривались, ездили за документами. Риелтор дал ей время подумать. А в каком состоянии она была, когда передавала ключи, когда забирала из банка мои деньги? Тоже не понимала? Или уже понимала?" — задается вопросами Даниил.
По его словам, с экспертизами по такому типу дел вообще творится бардак. Например, в группе пострадавших есть мужчина, у которого на руках сразу два заключения от Института имени Сербского за один день. В первом говорится, что хозяйка квартиры отдавала отчет своим поступкам, во втором — что "действовала под влиянием третьих лиц".
В конце ноября 2024-го суд первой инстанции вынес решение — признать сделку недействительной и применить двустороннюю реституцию: вернуть пенсионерке квартиру, а Волчкову — 1,6 миллиона рублей. Но, как он утверждает, перечислять ему оплаченное никто не собирается.
"На суде адвокат Ольги Владимировны и ее племянница мне прямо сказали: "Как вы вообще можете заикаться о деньгах? Если они вам нужны, взыскивайте с помощью приставов. Но что можно взять с пожилого человека, у которого доход 21 тысяча при прожиточном минимуме в восемнадцать?" — возмущается покупатель.
При этом и суд, и вторая сторона не замечают важный нюанс.
"Отдала аферистам бабушка свои сбережения, а не те, которые я ей перечислил, — обращает внимание Волчков. — Так почему она не может мне вернуть мое?"
Покупатель Даниил Волчков

Покупатель Даниил Волчков
"Жертвы мошенников сами становятся преступниками"
Даниил не сомневается, что пенсионерку сделали пешкой в большой игре. За шахматной доской — ее племянница, которой по завещанию должна отойти квартира.
"Муж племянницы на камеру Пятому каналу признался: на эти деньги семья живет уже год", — замечает Волчков.
Он уверяет, что до последнего предлагал варианты, как можно развернуть сделку. Например, положить деньги на счет нотариуса, после чего переоформить документы.
"Есть и другой способ: перечислить на депозит суда как подтверждение намерения вернуть всю сумму. Тогда после вступления решения в силу Ольга Владимировна получает квартиру, я — один миллион шестьсот тысяч. Но на это их сторона тоже не идет".
РИА Новости позвонило адвокату второй стороны. Однако юрист, поначалу решившаяся на разговор, неожиданно заявила, что согласия на публикацию своих слов не дает. Хотя аргументы у нее есть.
Когда Волчков понял, что деньги не отдадут, обратился в полицию с заявлением на пенсионерку. Уголовное дело возбудили (копия есть в распоряжении редакции) по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание — семь с половиной лет лишения свободы.
"Сейчас у нас в стране складывается вопиющая ситуация, когда жертвы аферистов сами становятся преступниками. Люди, попадаясь на их удочку, в попытке компенсировать убытки решают сами пойти на нарушение закона", — говорит Волчков.
Причем зачастую за такими схемами стоят не сами пенсионерки. По словам адвоката Юлии Дубининой, существуют юридические конторы, которые предлагают продавцам жилья оспорить по "схеме Долиной" продажу квартиры в суде.
"Сразу несколько подписчиков рассказали мне о таком предложении. После того как они оформили сделку, им позвонили незнакомые юристы и предложили попробовать вернуть квадратные метры через суд. Уверяли, что те ничем не рискуют: если получится, отдадут проценты", — разъясняет адвокат.
Видимо, о реальных последствиях таких сделок пока мало кто догадывается.
Тома уголовного дела