"Схема Долиной" наоборот: вернувшая жилье пенсионерка попала под следствие
08:00 19.01.2026 (обновлено: 11:23 19.01.2026)
"Схема Долиной" наоборот: вернувшая жилье пенсионерка попала под следствие
"Схема Долиной" наоборот: вернувшая жилье пенсионерка попала под следствие
В России впервые возбудили уголовное дело против пенсионерки, решившей вернуть квартиру по "схеме Долиной". Жительницу Тулы подозревают в покушении на... РИА Новости, 19.01.2026
жилье, тула, россия, дело о квартире долиной, общество
Жилье, Тула, Россия, Дело о квартире Долиной, Общество

"Схема Долиной" наоборот: вернувшая жилье пенсионерка попала под следствие

© РИА Новости / Александр СуховЖенщина достает из кошелька деньги
Женщина достает из кошелька деньги - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Александр Сухов
Женщина достает из кошелька деньги
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В России впервые возбудили уголовное дело против пенсионерки, решившей вернуть квартиру по "схеме Долиной". Жительницу Тулы подозревают в покушении на мошенничество. О "разводе" она догадалась еще до передачи ключей, но все равно забрала у покупателя один миллион шестьсот тысяч рублей. И не возвращает, несмотря на решение суда об аннулировании сделки. Причем аферистам женщина отдала собственные сбережения, а не деньги, вырученные с продажи жилья.

"Собиралась переезжать в Бельгию"

Начало улицы Костычева — не самый благоустроенный уголок Тулы. Рядом железнодорожные пути, ведущие к Московскому вокзалу. Под окнами — огромный гаражный кооператив. Общественного транспорта нет. Но, несмотря на все минусы, Даниил Волчков, директор небольшой мебельной фабрики, решил приобрести здесь квартиру. Объясняет: выбирал из того, на что хватало финансов.
"У меня был миллион шестьсот тысяч. За эти деньги попросил риелтора найти что-нибудь для дочери, пусть даже под ремонт", — говорит он.
Лариса Долина и Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Ждем приставов". Что грозит Долиной за отказ от выселения из квартиры
13 января, 08:00
Жителям крупных городов жилье за такую цену кажется фантастикой. Но в Туле, уверяет Даниил, можно подобрать "однушку" в старом фонде. Тем более что это было полтора года назад — в сентябре 2024-го.
Тогда о "схеме Долиной" никто из покупателей не знал. Впрочем, по словам Волчкова, который состоит в сообществе пострадавших от доверчивых пенсионерок, аферу уже успешно практиковали. Но СМИ обратили на нее внимание только после громкого дела народной артистки.
Через несколько дней на объявление о поиске квартиры откликнулась 69-летняя Ольга Владимировна. Она жила в двухэтажной хрущевке барачного типа. Цену называла чуть выше, но согласилась уступить 200 тысяч.
Квартиру в этом доме приобрел Волчков
Квартиру в этом доме приобрел Волчков - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Квартиру в этом доме приобрел Волчков
"Если бы вы видели эту "однушку", у вас бы не возникло вопроса, почему так дешево, — рассказывает Волчков. — Первый этаж, не самое удачное расположение. Плюс нужно менять все, начиная от полов, отопления и заканчивая внутренними стенами".
Риелтор проверил квартиру на обременение, вместе с Ольгой Владимировной ездил в диспансеры — на наркологическом или психиатрическом учете она не состояла. Правда, почти сразу выяснилось: пенсионерка продает единственное жилье. Но специалиста это почему-то не смутило.
"Она объясняла, что у нее есть квартира, оформленная на родственников. Плюс в ближайшее время планирует переезжать к сыну в Бельгию. Да и отношения с соседями не сложились: заливали, шумели — словом, мешали жить", — говорит Даниил.
© Фото предоставлено Даниилом ВолчковымКомната явно требует ремонта
Комната явно требует ремонта - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото предоставлено Даниилом Волчковым
Комната явно требует ремонта

"Нужно перебить сделку"

Ольгу Владимировну Волчков увидел только в отделении Сбербанка — 26 сентября, во время оформления сделки. Продавец произвела на него приятное впечатление.
"Все время шутила, рассказывала байки о разных городах: она много поездила по стране. На человека, который находится под влиянием мошенников, однозначно похожа не была", — отмечает он.
Сделку решили проводить через аккредитив — безопасный способ расчета, при котором банк замораживает деньги до момента исполнения сторонами всех обязательств. В тот же день отправились в кадастровую палату подписывать договор купли-продажи. Все происходило при регистраторе, который уточнял, нет ли у сторон претензий, возражений. "Ольга Владимировна сказала, что ее все устраивает", — вспоминает Даниил.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Надеюсь, это случится". В чем призналась Лурье после сделки с Долиной
18 декабря 2025, 08:00
Потом она забрала с аккредитива деньги, за десять дней вывезла из квартиры вещи, помыла полы и отдала Даниилу ключи. А через три месяца он случайно увидел на сайте "Госуслуг", что стал ответчиком по гражданскому иску. Пенсионерка решила признать сделку недействительной — продать квартиру ее вынудили мошенники.
Как следует из описательной части решения суда (есть в распоряжении редакции), Ольге Владимировне позвонила незнакомая женщина и предложила заменить электросчетчик. Пенсионерка согласилась. Дальше в ход пошла печально известная схема: коды с "Госуслуг", угрозы набрать кредитов, "сотрудник ФСБ Крылов" и "майор Князев", убедившие пожилую женщину перевести сбережения — 660 тысяч рублей — на "безопасный счет".
Затем "люди в погонах" сообщили, что мошенники хотят продать и ее квартиру. Чтобы "перебить сделку", надо сделать это раньше. Естественно, жилплощадь ей потом вернут — это ведь операция ФСБ. Тогда-то Ольга Владимировна и откликнулась на предложение Даниила.
"Причем поняла, что стала жертвой аферистов, она на следующий день после подписания договора. Сразу обратилась с заявлением в полицию. Деньги еще лежали на аккредитиве, ключи были у нее. Ничего не мешало не забирать их и развернуть сделку. Но она сняла всю сумму", — говорит Даниил.
© Фото предоставлено Даниилом ВолчковымВанная в спорной квартире
Ванная в спорной квартире - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото предоставлено Даниилом Волчковым
Ванная в спорной квартире

"Мошенникам отдала свои деньги, а забрала мои"

Суд длился больше года. Только экспертизу ждали несколько месяцев. В итоге специалисты увидели в характере пенсионерки "стремление следовать установленным правилам, доверчивость, ведомость и подчиняемость". Правда, исследовали ее состояние только на день подписания соглашения.
"Но ведь наша сделка длилась почти три недели: мы договаривались, ездили за документами. Риелтор дал ей время подумать. А в каком состоянии она была, когда передавала ключи, когда забирала из банка мои деньги? Тоже не понимала? Или уже понимала?" — задается вопросами Даниил.
По его словам, с экспертизами по такому типу дел вообще творится бардак. Например, в группе пострадавших есть мужчина, у которого на руках сразу два заключения от Института имени Сербского за один день. В первом говорится, что хозяйка квартиры отдавала отчет своим поступкам, во втором — что "действовала под влиянием третьих лиц".
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Дело Долиной — еще не конец". Что ждет обманутых покупателей квартир
19 декабря 2025, 08:00
В конце ноября 2024-го суд первой инстанции вынес решение — признать сделку недействительной и применить двустороннюю реституцию: вернуть пенсионерке квартиру, а Волчкову — 1,6 миллиона рублей. Но, как он утверждает, перечислять ему оплаченное никто не собирается.
"На суде адвокат Ольги Владимировны и ее племянница мне прямо сказали: "Как вы вообще можете заикаться о деньгах? Если они вам нужны, взыскивайте с помощью приставов. Но что можно взять с пожилого человека, у которого доход 21 тысяча при прожиточном минимуме в восемнадцать?" — возмущается покупатель.
При этом и суд, и вторая сторона не замечают важный нюанс.
"Отдала аферистам бабушка свои сбережения, а не те, которые я ей перечислил, — обращает внимание Волчков. — Так почему она не может мне вернуть мое?"
© Фото предоставлено Даниилом ВолчковымПокупатель Даниил Волчков
Покупатель Даниил Волчков - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото предоставлено Даниилом Волчковым
Покупатель Даниил Волчков

"Жертвы мошенников сами становятся преступниками"

Даниил не сомневается, что пенсионерку сделали пешкой в большой игре. За шахматной доской — ее племянница, которой по завещанию должна отойти квартира.
"Муж племянницы на камеру Пятому каналу признался: на эти деньги семья живет уже год", — замечает Волчков.
Он уверяет, что до последнего предлагал варианты, как можно развернуть сделку. Например, положить деньги на счет нотариуса, после чего переоформить документы.
"Есть и другой способ: перечислить на депозит суда как подтверждение намерения вернуть всю сумму. Тогда после вступления решения в силу Ольга Владимировна получает квартиру, я — один миллион шестьсот тысяч. Но на это их сторона тоже не идет".
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Наживаются на людях в беде". Как россиян обманывают под видом помощи
28 октября 2025, 08:00
РИА Новости позвонило адвокату второй стороны. Однако юрист, поначалу решившаяся на разговор, неожиданно заявила, что согласия на публикацию своих слов не дает. Хотя аргументы у нее есть.
Когда Волчков понял, что деньги не отдадут, обратился в полицию с заявлением на пенсионерку. Уголовное дело возбудили (копия есть в распоряжении редакции) по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание — семь с половиной лет лишения свободы.
"Сейчас у нас в стране складывается вопиющая ситуация, когда жертвы аферистов сами становятся преступниками. Люди, попадаясь на их удочку, в попытке компенсировать убытки решают сами пойти на нарушение закона", — говорит Волчков.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Зал суда
Причем зачастую за такими схемами стоят не сами пенсионерки. По словам адвоката Юлии Дубининой, существуют юридические конторы, которые предлагают продавцам жилья оспорить по "схеме Долиной" продажу квартиры в суде.
"Сразу несколько подписчиков рассказали мне о таком предложении. После того как они оформили сделку, им позвонили незнакомые юристы и предложили попробовать вернуть квадратные метры через суд. Уверяли, что те ничем не рискуют: если получится, отдадут проценты", — разъясняет адвокат.
Видимо, о реальных последствиях таких сделок пока мало кто догадывается.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТома уголовного дела
Тома уголовного дела - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Тома уголовного дела
 
Жилье Тула Россия Дело о квартире Долиной Общество
 
 
