Рейтинг@Mail.ru
Молдавские социалисты обвинили власти в массовом закрытии школ - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 19.01.2026
https://ria.ru/20260119/moldavija-2068823774.html
Молдавские социалисты обвинили власти в массовом закрытии школ
Молдавские социалисты обвинили власти в массовом закрытии школ - РИА Новости, 19.01.2026
Молдавские социалисты обвинили власти в массовом закрытии школ
Власти Молдавии за последние пять лет закрыли более двухсот школ, гимназий и лицеев, что ведет к "разрушению страны" и вымиранию сёл, заявил депутат от... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:43:00+03:00
2026-01-19T15:43:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
игорь додон
псрм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
https://ria.ru/20260118/sandu-2068601439.html
https://ria.ru/20260118/moldaviya-2068606330.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, псрм
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон, ПСРМ
Молдавские социалисты обвинили власти в массовом закрытии школ

Молдавские социалисты обвинили власти в закрытии 200 школ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 19 янв – РИА Новости. Власти Молдавии за последние пять лет закрыли более двухсот школ, гимназий и лицеев, что ведет к "разрушению страны" и вымиранию сёл, заявил депутат от оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Владимир Односталко на брифинге в Кишиневе.
"Нынешняя политика правительства и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС)в области образования представляет собой системное свёртывание инфраструктуры, особенно в регионах. За последние пять лет, по оценке социалистов, было закрыто более 200 школ, гимназий и лицеев, преимущественно в сельской местности, это ведёт к "разрушению страны" и вымиранию сёл", - сказал парламентарий.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Санду хочет войти в историю как последний президент Молдавии, заявил Додон
Вчера, 13:42
Односталко подчеркнул, что государство перестало закупать учебники, а школы выживают как могут. Представитель ПСРМ также отметил, что к концу текущего учебного года министерство образования Молдавии может подготовить документы о ликвидации более 70 учебных заведений в районах страны. Депутат также раскритиковал действующую модель финансирования, по которой государство поддерживает школы исходя из числа учеников, а не как институции, обеспечивающие доступ к образованию в сёлах.
Оппозиционер привёл в пример ликвидацию Аграрного университета, Университета физической культуры и спорта и давление на Государственный университет на юге республике, заявив, что эти учреждения "пережили войны и кризисы, но не пережили правление ПДС".
"Ликвидация университетов и школ — это попытка уничтожить критическое мышление в обществе. Мы не позволим этому произойти", — сказал депутат.
Министр образования Дан Перчун ранее выступил с инициативой о преобразовании небольших школ. Часть из них прекратится в детские сады, часть - будет обучать только начальные классы, остальные будут подвергнуты оптимизации. Мера затронет около 1328 учеников и 6% учебных заведений.
Ранее глава ПСРМ, экс-президент Игорь Додон заявил, что социалисты начинают серию антиправительственных протестов, чтобы привлечь внимание властей к проблема рядовых граждан. Он призвал представителей других оппозиционных сил поддержать эту инициативу. Первые манифестации прошли в конце декабря прошлого года.
Паула Селинг - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Молдавии румынская певица вызвала русофобскую истерию
Вчера, 14:30
 
В миреМолдавияКишиневИгорь ДодонПСРМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала