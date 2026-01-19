Молдавские социалисты обвинили власти в массовом закрытии школ

КИШИНЕВ, 19 янв – РИА Новости. Власти Молдавии за последние пять лет закрыли более двухсот школ, гимназий и лицеев, что ведет к "разрушению страны" и вымиранию сёл, заявил депутат от оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Владимир Односталко на брифинге в Кишиневе.

"Нынешняя политика правительства и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС)в области образования представляет собой системное свёртывание инфраструктуры, особенно в регионах. За последние пять лет, по оценке социалистов, было закрыто более 200 школ, гимназий и лицеев, преимущественно в сельской местности, это ведёт к "разрушению страны" и вымиранию сёл", - сказал парламентарий.

Односталко подчеркнул, что государство перестало закупать учебники, а школы выживают как могут. Представитель ПСРМ также отметил, что к концу текущего учебного года министерство образования Молдавии может подготовить документы о ликвидации более 70 учебных заведений в районах страны. Депутат также раскритиковал действующую модель финансирования, по которой государство поддерживает школы исходя из числа учеников, а не как институции, обеспечивающие доступ к образованию в сёлах.

Оппозиционер привёл в пример ликвидацию Аграрного университета, Университета физической культуры и спорта и давление на Государственный университет на юге республике, заявив, что эти учреждения "пережили войны и кризисы, но не пережили правление ПДС".

"Ликвидация университетов и школ — это попытка уничтожить критическое мышление в обществе. Мы не позволим этому произойти", — сказал депутат.

Министр образования Дан Перчун ранее выступил с инициативой о преобразовании небольших школ. Часть из них прекратится в детские сады, часть - будет обучать только начальные классы, остальные будут подвергнуты оптимизации. Мера затронет около 1328 учеников и 6% учебных заведений.