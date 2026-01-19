Рейтинг@Mail.ru
Богатейший человек Мексики купит активы "Лукойла" в стране - РИА Новости, 19.01.2026
19:54 19.01.2026
Богатейший человек Мексики купит активы "Лукойла" в стране
Богатейший человек Мексики купит активы "Лукойла" в стране - РИА Новости, 19.01.2026
Богатейший человек Мексики купит активы "Лукойла" в стране
Мексиканская Grupo Carso, которую контролирует богатейший предприниматель страны Карлос Слим, договорилась о покупке местных активов "Лукойла", подпавшего под... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T19:54:00+03:00
2026-01-19T19:54:00+03:00
мексика
мексиканский залив
латинская америка
карлос слим
grupo carso
лукойл
экономика
в мире
мексика
мексиканский залив
латинская америка
мексика, мексиканский залив, латинская америка, карлос слим, grupo carso, лукойл, экономика, в мире
Мексика, Мексиканский залив, Латинская Америка, Карлос Слим, Grupo Carso, ЛУКОЙЛ, Экономика, В мире
Богатейший человек Мексики купит активы "Лукойла" в стране

Богатейший предприниматель Мексики Слим договорился о покупке активов "Лукойла"

© Дмитрий ЗнаменскийКарлос Слим
Карлос Слим - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Дмитрий Знаменский
Карлос Слим. Архивное фото
МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Мексиканская Grupo Carso, которую контролирует богатейший предприниматель страны Карлос Слим, договорилась о покупке местных активов "Лукойла", подпавшего под санкционные ограничения, следует из уведомления группы, направленного на Мексиканскую фондовую биржу.
"Grupo Carso через свою дочернюю компанию Zamajal подписала обязывающее соглашение с Lukoil International Upstream Holding и Lukoil International Holding о приобретении 100% капитала Fieldwood Mexico", - говорится в сообщении компании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Россию ждет тяжелый год дешевой нефти
8 января, 08:00
Fieldwood Mexico, как сообщается, напрямую и косвенно владеет операционными структурами Fieldwood Energy de Mеxico и Fieldwood Energy E&P Mеxico. Эти компании являются оператором и владельцем 50% участия в нефтегазовых месторождениях Ichalkil и Pokoch на шельфе Кампече в Мексиканском заливе. Вторые 50% уже контролируются Grupo Carso через ее дочернюю структуру Zamajal после сделки 2024 года.
Сумма сделки составляет 270 миллионов долларов за акции, кроме того, Grupo Carso берет на себя обязательство погасить долг Fieldwood Mexico перед "Лукойлом" в размере 330 миллионов долларов. Окончательные параметры сделки "подлежат корректировке на момент закрытия".
Завершение сделки зависит от выполнения ряда условий, включая получение разрешений мексиканских регуляторов, а также отдельного и специального одобрения со стороны Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
FT: американские компании объединили усилия для покупки активов "Лукойла"
7 января, 08:28
В Grupo Carso подчеркнули, что сделка позволит компании консолидировать контроль и операционное управление над проектом, подтвердив долгосрочный интерес группы к добыче углеводородов в Мексике.
Grupo Carso - один из крупнейших многопрофильных холдингов Латинской Америки, работающий в сферах промышленности, инфраструктуры, энергетики, торговли и телекоммуникаций. Его контролирует миллиардер Карлос Слим, считающийся самым состоятельным бизнесменом Мексики.
Здание компании Газпром и автозаправочная станция Газпромнефть на улице Наметкина в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
MOL подписала предварительное договор о покупке доли NIS у "Газпромнефти"
Вчера, 19:12
 
МексикаМексиканский заливЛатинская АмерикаКарлос СлимGrupo CarsoЛУКОЙЛЭкономикаВ мире
 
 
