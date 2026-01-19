Богатейший человек Мексики купит активы "Лукойла" в стране

МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Мексиканская Grupo Carso, которую контролирует богатейший предприниматель страны Карлос Слим, договорилась о покупке местных активов "Лукойла", подпавшего под санкционные ограничения, следует из уведомления группы, направленного на Мексиканскую фондовую биржу.

Завершение сделки зависит от выполнения ряда условий, включая получение разрешений мексиканских регуляторов, а также отдельного и специального одобрения со стороны Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).