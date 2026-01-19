Ликсутов: более 360 тысяч квадратных метров возвели в ОЭЗ Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП Ликсутов: более 360 тысяч квадратных метров возвели в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более 360 тысяч квадратных метров современной инфраструктуры построили в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2025 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что площадка стала сильным толчком развития инновационного и кадрового потенциала Москвы.

"В настоящее время здесь работает более 240 предприятий, для которых возведено свыше 2 миллионов квадратных метров промышленных и общественно-деловых площадей. Только в 2025 году здесь построили объекты инфраструктуры площадью более 360 тысяч квадратных метров. Основные объекты из них были возведены на трех крупнейших площадках ОЭЗ “Технополис Москва” — это “Руднево”, “Алабушево” и “Печатники”", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики слова Ликсутова.

Таким образом, в возведенном офисно-лабораторном корпусе на площадке "Печатники" общей площадью 53,7 тысячи квадратных метров уже начал действовать Центр практического обучения "Профессии будущего". В центре находятся 35 новых цехов-мастерских, в которых установлено 5 тысяч единиц оборудования. Помимо этого, там расположено метро с настоящим вагоном, полноразмерная лифтовая шахта, ресторан и пятизвездочный отель.

А в индустриальном парке "Руднево" построили четыре лабораторно-офисных пространств и промышленный корпус. Общая площадь зданий составляет 97,3 тысячи квадратных метров.

В московской особой экономической зоне также заработал "Московский центр фотоники" и спортивно-досуговый комплекс, занявший особое место в социнфраструктуре площадки.

Всего в прошлом году в "Технополисе Москва" возвели 11 промышленных и общественно-деловых зданий. Семь осуществили за счет столичных средств, постройку остальных поддержали инвесторы.