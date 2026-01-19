https://ria.ru/20260119/kvartira-2068784436.html
Лурье может заезжать в бывшую квартиру Долиной, заявила адвокат
Полина Лурье может заезжать в проданную Ларисой Долиной квартиру в Хамовниках в центре Москвы, сообщила журналистам адвокат Лурье Светлана Свириденко. РИА Новости, 19.01.2026
Лурье может заезжать в бывшую квартиру Долиной, заявила адвокат
Свириденко: Лурье может заселяться в бывшую квартиру Долиной