Рейтинг@Mail.ru
Лурье может заезжать в бывшую квартиру Долиной, заявила адвокат - РИА Новости, 19.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 19.01.2026 (обновлено: 13:47 19.01.2026)
https://ria.ru/20260119/kvartira-2068784436.html
Лурье может заезжать в бывшую квартиру Долиной, заявила адвокат
Лурье может заезжать в бывшую квартиру Долиной, заявила адвокат - РИА Новости, 19.01.2026
Лурье может заезжать в бывшую квартиру Долиной, заявила адвокат
Полина Лурье может заезжать в проданную Ларисой Долиной квартиру в Хамовниках в центре Москвы, сообщила журналистам адвокат Лурье Светлана Свириденко. РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T13:33:00+03:00
2026-01-19T13:47:00+03:00
дело о квартире долиной
лариса долина
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068788191_0:146:3023:1846_1920x0_80_0_0_78e35959ee7bdfc8a0c9eb9a9e28cbe4.jpg
https://ria.ru/20260119/dolina-2060935557.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068788191_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_1e362925747ec2bc45403b4d2abc1e66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дело о квартире долиной, лариса долина, москва
Дело о квартире Долиной, Лариса Долина, Москва
Лурье может заезжать в бывшую квартиру Долиной, заявила адвокат

Свириденко: Лурье может заселяться в бывшую квартиру Долиной

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАдвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко демонстрирует ключи от квартиры. 19 января 2026
Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко демонстрирует ключи от квартиры. 19 января 2026 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Адвокат покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко демонстрирует ключи от квартиры. 19 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Полина Лурье может заезжать в проданную Ларисой Долиной квартиру в Хамовниках в центре Москвы, сообщила журналистам адвокат Лурье Светлана Свириденко.
"Теперь Полина может заезжать", - сказала Свириденко.
Служба судебных приставов ранее возбудила исполнительное производство о выселении Долиной. В понедельник, 19 января, истекал срок добровольного ее выселения.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
13:48
 
Дело о квартире ДолинойЛариса ДолинаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала