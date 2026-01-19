Глава Кузбасса призвал пересмотреть работу по дородовому контролю в регионе

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кузбассе после ситуации в роддоме №1 Новокузнецка, где умерли младенцы, необходимо пересмотреть всю работу по дородовому контролю во всех женских консультациях, заявил губернатор региона Илья Середюк.