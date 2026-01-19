Глава Кузбасса призвал пересмотреть работу по дородовому контролю в регионе

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Кузбассе после ситуации в роддоме №1 Новокузнецка, где умерли младенцы, необходимо пересмотреть всю работу по дородовому контролю во всех женских консультациях, заявил губернатор региона Илья Середюк.
"Теперь по ситуации по роддому города Новокузнецка, она показала необходимость пересмотра работы дородового контроля, медицинского контроля за будущими мамами. Нам необходимо пересмотреть всю систему работы женских консультаций, работы по осмотру, профилактике женских болезней в дородовой период", - сказал Середюк в ходе аппаратного совещания в правительстве региона.
В прошедший вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1. В четверг суд отправил главврача под домашний арест, второго фигуранта – под запрет определенных действий.