https://ria.ru/20260119/kupanija-2068711873.html
В Воронеже не стали возобновлять крещенские купания из-за угрозы БПЛА
В Воронеже не стали возобновлять крещенские купания из-за угрозы БПЛА - РИА Новости, 19.01.2026
В Воронеже не стали возобновлять крещенские купания из-за угрозы БПЛА
Крещенские купания, отмененные из-за ночной угрозы удара БПЛА в Воронеже, не возобновили из-за долгого действия сигнала об опасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T10:22:00+03:00
2026-01-19T10:22:00+03:00
2026-01-19T10:22:00+03:00
религия
воронеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065734687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43582403b6020b8e074671e853901f87.jpg
https://ria.ru/20260116/vrach-2068215566.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065734687_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f671b329ac6cc5dac57a00cb9142d56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж
В Воронеже не стали возобновлять крещенские купания из-за угрозы БПЛА
В Воронеже не стали возобновлять крещенские купания после ночной угрозы БПЛА
ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Крещенские купания, отмененные из-за ночной угрозы удара БПЛА в Воронеже, не возобновили из-за долгого действия сигнала об опасности, сообщили РИА Новости в мэрии.
Тревога из-за угрозы удара БПЛА по Воронежу
была объявлена в воскресенье, в 23.43 мск. Спустя 12 минут журналистам в мэрии сообщили, что купания были приостановлены и людей эвакуировали. Сигнал об угрозе длился 4 часа 49 минут, о его отмене сообщили в понедельник в 4.42 мск.
"Крещенские купания не возобновлялись в Воронеже ввиду длительной непосредственной угрозы атаки БПЛА", - сказали в мэрии.
В городской администрации также пояснили, что большая часть желающих окунуться в прорубь сделала это до объявления сигнала об угрозе атаки БПЛА.