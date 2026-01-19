Священнослужитель совершает обряд освящения воды во время крещенских купаний. Архивное фото

В Воронеже не стали возобновлять крещенские купания из-за угрозы БПЛА

ВОРОНЕЖ, 19 янв - РИА Новости. Крещенские купания, отмененные из-за ночной угрозы удара БПЛА в Воронеже, не возобновили из-за долгого действия сигнала об опасности, сообщили РИА Новости в мэрии.

Тревога из-за угрозы удара БПЛА по Воронежу была объявлена в воскресенье, в 23.43 мск. Спустя 12 минут журналистам в мэрии сообщили, что купания были приостановлены и людей эвакуировали. Сигнал об угрозе длился 4 часа 49 минут, о его отмене сообщили в понедельник в 4.42 мск.

"Крещенские купания не возобновлялись в Воронеже ввиду длительной непосредственной угрозы атаки БПЛА", - сказали в мэрии.