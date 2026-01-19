Тренер сборной Марокко назвал финал Кубка Африки позорным

"Образ африканского футбола, который мы показали, был скорее позорным. Останавливать игру более чем на 10 минут при том, что за ней следит весь мир, - не очень красиво. Что касается Диаса, у него было много времени перед выполнением пенальти, что, должно быть, сбило его с толку. Но мы не можем изменить то, что произошло. Он выбрал такой способ пробить пенальти. Теперь нам нужно смотреть вперед", - сказал Реграги на пресс-конференции.

"Футбол иногда бывает жесток, и сегодня мы проиграли. Мы знаем, что в финале шансов выпадает мало, и их нужно использовать. Тот пенальти в последние секунды мог принести нам титул, но этому не суждено было случиться. Мы могли бы говорить часами, но я надеюсь, что этот состав вернется более сильным. Теперь мы знаем, что нужно, чтобы выйти в финал - мы не добирались до него 22 года. Тем не менее, мы упустили шанс всей жизни", - добавил специалист.