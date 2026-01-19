https://ria.ru/20260119/kubok-2068725861.html
Тренер сборной Марокко назвал финал Кубка Африки позорным
Тренер сборной Марокко назвал финал Кубка Африки позорным - РИА Новости Спорт, 19.01.2026
Тренер сборной Марокко назвал финал Кубка Африки позорным
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги заявил, что финальный матч Кубка африканских наций против команды Сенегала создал позорный образ африканского... РИА Новости Спорт, 19.01.2026
2026-01-19T11:14:00+03:00
2026-01-19T11:14:00+03:00
2026-01-19T11:21:00+03:00
футбол
спорт
кубок африканских наций
браим диас
пап гейе
эдуар менди
сенегал
марокко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068672745_0:164:1080:772_1920x0_80_0_0_c47f7f83477ebea6e4aad301ec745148.jpg
https://ria.ru/20260119/futbolist-2068670823.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068672745_31:0:1060:772_1920x0_80_0_0_650121625a5a605fef0eb5044c1ec9df.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кубок африканских наций, браим диас, пап гейе, эдуар менди, сенегал, марокко
Футбол, Спорт, Кубок африканских наций, Браим Диас, Пап Гейе, Эдуар Менди, Сенегал, Марокко
Тренер сборной Марокко назвал финал Кубка Африки позорным
Тренер сборной Марокко Реграги назвал финал Кубка Африки позорным
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги заявил, что финальный матч Кубка африканских наций против команды Сенегала создал позорный образ африканского футбола.
Финал турнира состоялся в ночь на понедельник по московскому времени и завершился победой сенегальцев в дополнительное время (1:0) благодаря голу Папа Гейе
. На 24-й компенсированной ко второму тайму минуте полузащитник сборной Марокко Браим Диас
пробил "паненкой" пенальти, не сумев переиграть вратаря сенегальцев Эдуара Менди
. Перед назначением 11-метрового удара игроки сборной Сенегала
не согласились с решением арбитра и по команде тренера Папа Тьява ушли в подтрибунное помещение. Обратно на поле футболистов вернул нападающий Садио Мане
.
«
"Образ африканского футбола, который мы показали, был скорее позорным. Останавливать игру более чем на 10 минут при том, что за ней следит весь мир, - не очень красиво. Что касается Диаса, у него было много времени перед выполнением пенальти, что, должно быть, сбило его с толку. Но мы не можем изменить то, что произошло. Он выбрал такой способ пробить пенальти. Теперь нам нужно смотреть вперед", - сказал Реграги на пресс-конференции.
"Футбол иногда бывает жесток, и сегодня мы проиграли. Мы знаем, что в финале шансов выпадает мало, и их нужно использовать. Тот пенальти в последние секунды мог принести нам титул, но этому не суждено было случиться. Мы могли бы говорить часами, но я надеюсь, что этот состав вернется более сильным. Теперь мы знаем, что нужно, чтобы выйти в финал - мы не добирались до него 22 года. Тем не менее, мы упустили шанс всей жизни", - добавил специалист.
Сборная Сенегала завоевала трофей во второй раз в истории (2021, 2025). Марокканцы выигрывали Кубок африканских наций в 1976 году.