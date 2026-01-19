https://ria.ru/20260119/kreschenie-2068839589.html
Macan окунулся в прорубь в Крещенскую ночь
Macan окунулся в прорубь в Крещенскую ночь - РИА Новости, 19.01.2026
Macan окунулся в прорубь в Крещенскую ночь
Российский музыкант, рэпер Macan, проходящий службу в рядах Вооруженных сил РФ, принял участие в крещенских купаниях вместе с сослуживцами. РИА Новости, 19.01.2026
Macan окунулся в прорубь в Крещенскую ночь
Macan, проходящий службу в рядах ВС РФ, принял участие в крещенских купаниях