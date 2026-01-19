Рейтинг@Mail.ru
Macan окунулся в прорубь в Крещенскую ночь
16:55 19.01.2026
Macan окунулся в прорубь в Крещенскую ночь
Macan окунулся в прорубь в Крещенскую ночь
Российский музыкант, рэпер Macan, проходящий службу в рядах Вооруженных сил РФ, принял участие в крещенских купаниях вместе с сослуживцами. РИА Новости, 19.01.2026
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), крещение господне
Шоубиз, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Крещение Господне
Macan окунулся в прорубь в Крещенскую ночь

Macan, проходящий службу в рядах ВС РФ, принял участие в крещенских купаниях

© @1macanРэпер Macan принял участие в крещенских купаниях вместе с сослуживцами
Рэпер Macan принял участие в крещенских купаниях вместе с сослуживцами - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© @1macan
Рэпер Macan принял участие в крещенских купаниях вместе с сослуживцами
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российский музыкант, рэпер Macan, проходящий службу в рядах Вооруженных сил РФ, принял участие в крещенских купаниях вместе с сослуживцами.
Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне или Богоявление.
"С праздником", - подписал он видео, опубликованное в своих соцсетях.
На видео он окунается в ледяную прорубь.
В конце ноября в пресс-службе Росгвардии РИА Новости сообщили, что Macan прибыл для прохождения военной службы по призыву. Рэпер проходит службу в Центре специального назначения "Витязь" Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.
