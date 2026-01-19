Косторная вернулась к Плющенко: что задумала чемпионка

Алена Косторная вернулась в академию Евгения Плющенко. Вместе с партнером и мужем, и даже по факту с прежним тренером. РИА Новости Спорт рассказывает, что побудило чемпионку Европы на камбэк.

В чем виноват Плющенко?

Наверняка в умах многих болельщиков при появлении информации о переходе пары Косторная Куница в академию двукратного олимпийского чемпиона проскочило что-то в духе "Да это уже было".

И ведь правда было. В сезоне-2020/21 Алена, тогда еще великолепная одиночница, сенсационно перешла в "Ангелы" вместе со своим тогдашним тренером Сергеем Розановым . На словах – ради больших побед, более взрослого (в противовес, очевидно, Этери Тутберидзе ) подхода к себе и так далее. А по факту – несколько невзрачных выступлений и тяжелый удар в виде шестого места в Финале Кубка России. Буквально за год до этого Алена была чемпионкой Европы и фавориткой чемпионата мира, а теперь едва-едва попадала в сборную страны.

Тот заход Косторной в школу Плющенко оставил совершенно однозначное впечатление. Уходя за "взрослым подходом", она поняла для себя, что существовать в свободе действий, где за результат отвечаешь ты и только ты, она не готова. Возврат к Тутберидзе – чрезвычайно успешному тренеру, известному авторитарным подходом, – выглядел логичной контрмерой. После тяжелого падения ей рядом нужен был человек, который возьмет все в свои руки.

Роль самого Плющенко в том провале была невелика. Да, как владелец школы и ее главный тренер, он в тот момент с задачей не справился. В то же время нельзя не признать, что ключевым ответственным за результат именно в случае с Косторной был Розанов – формально главный тренер спортсменки. Но в медийном плане все шишки полетели в олимпийского чемпиона.

Как меняется Алена

С тех пор изменилось многое. Алена еще пару раз поменяла тренера и по итогу перешла в парное катание – дисциплину, где ей пророчили оказаться не один год до этого. Партнером стал Георгий Куница – сперва на льду, а затем и в жизни. После дебютного сезона в спорте ребята объявили о пропуске двух соревновательных лет, а затем стало известно, что они ждут ребенка. Осенью 2025-го у них родился сын. А еще через пару месяцев Алена заявила РИА Новости, что они с Георгием хотят вернуться на старты уже весной.

Из всего этого круговорота событий можно сделать поверхностный вывод – дескать, поменялось все, но не все. Неизменной, казалось бы, осталась лишь тяга Косторной к авантюрам и скоропалительным решениям. Иначе у самой эпатажной фигуристки России будто бы и быть не могло.

Но это только на первый взгляд. Знающие Алену и Георгия люди в беседе с автором РИА Новости неоднократно подчеркивали, что Косторная становится другой. Вряд ли речь про характер – импульсивность, идущая в связке с феноменальным талантом, всегда будет с ней. Но складывается ощущение, что с возрастом Алена наконец осознала, как жить и работать в том самом режиме ответственности за саму себя.

Неоднократно доводилось слышать, что из всех участников ледовых шоу (этой зимой они с Георгием катались у Плющенко) они с партнером приходят едва ли не раньше всех. На совесть проводят разминку, хотя в ледовых спектаклях не все утруждают себя этим. Их готовность с первых же представлений поражала, и причиной тому служил не "багаж" ее природного дара, а их с Георгием работа над собой.

Даже визуально видно, в какой они находятся форме. Всего несколько месяцев назад став мамой, Алена уже к декабрю пришла в такие кондиции, в коих не была, кажется, даже в пиковые спортивные сезоны. Она легка и воздушна – не потеряла ни в катании, ни в парных элементах (хотя над ними ребятам еще работать и работать). А Георгий шикарно ее обрамляет. Чем это объяснить, если не серьезным настроем самих спортсменов?

Прежде подобной фанатичной преданности своему делу за Аленой не наблюдалось. Возможно, она сидела внутри нее, но наружу чаще прорывались импульсивные решения и яркость (без шуток!) ее мысли. Теперь же она выглядит уверенной в себе и четко знающей свою цель взрослой, осознанной спортсменкой высокого класса. И это вкупе с их с Георгием прекрасной физической готовностью уже кое-что.

Тренерские нюансы

Пожалуй, именно сейчас Косторная/Куница оказались в полной мере готовы к сотрудничеству с "Ангелами Плющенко". Школа наверняка предоставит им все необходимые условия, а те взамен отплатят самоотдачей. На данном этапе наибольший вопрос вызывает состав их тренерской группы. РИА Новости доподлинно известно, что прыжками пары будет заниматься лично Плющенко, а парные элементы продолжит вести их нынешний тренер Сергей Росляков.

При этом трудно предположить, как будет выглядеть это совмещение. Сергей Сергеевич работает в школе в Медведково, откуда до Горок-10, где базируются "Ангелы Плющенко", еще нужно доехать. Очевидно, что присутствовать на тренировках Косторной/Куницы каждый день он не сможет – иначе придется бросить всю свою остальную группу. А это значит, что нужно искать пути решения ситуации.

На данном этапе наиболее уязвимыми выглядят именно парные элементы ребят. Несмотря на то, что Куница уже опытный парник, а Косторная была невероятно талантливой одиночницей с большими склонностями к парному катанию, их опыт совместных выступлений еще не столь велик. Сотрудничество с сильным парным тренером на постоянной основе видится важным фактором – и есть ощущение, что эту проблему они будут решать по ходу дела. Не исключено, что рано или поздно прибегнут к полноценному переводу Рослякова в "Ангелы Плющенко".