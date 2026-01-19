https://ria.ru/20260119/komi-2068823425.html
В Коми арестовали начальника центра МВД по делу об инциденте с гранатой
В Коми арестовали начальника центра МВД по делу об инциденте с гранатой - РИА Новости, 19.01.2026
В Коми арестовали начальника центра МВД по делу об инциденте с гранатой
Суд по ходатайству следствия заключил под стражу начальника центра профподготовки МВД в Сыктывкаре по делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой,... РИА Новости, 19.01.2026
2026-01-19T15:42:00+03:00
2026-01-19T15:42:00+03:00
2026-01-19T15:53:00+03:00
происшествия
республика коми
россия
сыктывкар
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068066103_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_eb4b2ecfb23e62c7f7eb59786074897a.jpg
https://ria.ru/20260119/syktyvkar-2068718340.html
https://ria.ru/20260119/komi-2068720769.html
республика коми
россия
сыктывкар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068066103_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_99e5b882dc17b3e51c4dcf7f27fa402d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика коми, россия, сыктывкар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Коми, Россия, Сыктывкар, Следственный комитет России (СК РФ)
В Коми арестовали начальника центра МВД по делу об инциденте с гранатой
В Коми арестовали начальника центра МВД по делу об инциденте с учебной гранатой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости.
Суд по ходатайству следствия заключил под стражу начальника центра профподготовки МВД в Сыктывкаре по делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой, применение которой вызвало пожар, сообщили
РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия и в отношении начальника Центра профессиональной подготовки регионального МВД, обвиняемого в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункты "в", "г" части 3 статьи 286 УК РФ
), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, фигурант заключен под стражу до 15 марта.
Как сообщала пресс-служба СУСК РФ по Коми
, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре
привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар, пострадали 20 слушателей учебного центра МВД. В субботу суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий.
В субботу пресс-служба СУСК РФ по Коми сообщала, что задержан и начальник центра профподготовки МВД в Сыктывкаре. Как установило следствие во время расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, он дал разрешение на проведение занятия в актовом зале, зная о том, что там идет ремонт, и в помещении находятся легковоспламеняющиеся материалы.
По последним данным минздрава Коми, при инциденте пострадали 24 человека.