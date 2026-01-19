Рейтинг@Mail.ru
В Коми арестовали начальника центра МВД по делу об инциденте с гранатой
15:42 19.01.2026 (обновлено: 15:53 19.01.2026)
В Коми арестовали начальника центра МВД по делу об инциденте с гранатой
происшествия
республика коми
россия
сыктывкар
следственный комитет россии (ск рф)
республика коми
россия
сыктывкар
происшествия, республика коми, россия, сыктывкар, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Коми, Россия, Сыктывкар, Следственный комитет России (СК РФ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Суд по ходатайству следствия заключил под стражу начальника центра профподготовки МВД в Сыктывкаре по делу об инциденте с учебно-имитационной гранатой, применение которой вызвало пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия и в отношении начальника Центра профессиональной подготовки регионального МВД, обвиняемого в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (пункты "в", "г" части 3 статьи 286 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала собеседница агентства.
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Коми умерла одна из пострадавших при инциденте в центре подготовки МВД
10:49
По ее словам, фигурант заключен под стражу до 15 марта.
Как сообщала пресс-служба СУСК РФ по Коми, 15 января в ходе планового учебного занятия со слушателями один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар, пострадали 20 слушателей учебного центра МВД. В субботу суд отправил преподавателя под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий.
В субботу пресс-служба СУСК РФ по Коми сообщала, что задержан и начальник центра профподготовки МВД в Сыктывкаре. Как установило следствие во время расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, он дал разрешение на проведение занятия в актовом зале, зная о том, что там идет ремонт, и в помещении находятся легковоспламеняющиеся материалы.
По последним данным минздрава Коми, при инциденте пострадали 24 человека.
Последствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Минздрав Коми рассказал о состоянии пострадавших при инциденте в центре МВД
10:59
 
ПроисшествияРеспублика КомиРоссияСыктывкарСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
