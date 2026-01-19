Библиотекарь, иммигрантка, визажист: судьба участниц группы "Комбинация"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На излете 80-х в провинциальном Саратове появилась группа, которой суждено было покорить всю страну. Это была "Комбинация".
История коллектива похожа на взрывной коктейль из случайных встреч, безудержного таланта и колорита той эпохи.
Бывший опер в шоубизе
Все началось со странного дуэта Александра Шишинина и молодого музыканта Виталия Окорокова. Шишинин, несколько лет проработавший оперативником в саратовском ОБХСС, неожиданно круто изменил жизнь, уйдя в отставку и шагнув в бурлящий мир шоу-бизнеса.
© iStock.com / zamrznutitonoviКонцерт
© iStock.com / zamrznutitonovi
Концерт
Его опыт административной работы в ансамбле "Интеграл" привел к знакомству с легендарным продюсером Бари Алибасовым. Именно Алибасов, по популярной легенде, и подал идею создать чисто женский музыкальный проект — своего рода ответ стремительно набирающему популярность "Ласковому маю".
Воодушевленный успехом уже покорившей страну группы "Мираж", Шишинин решил, что его проект может повторить этот триумф. Авантюра, полная риска, оказалась на редкость удачной. Вместе с Окороковым он начал собирать состав.
Название "Комбинация", по словам создателей, отражало смешение музыкальных стилей. Однако публика мгновенно связала его с женским бельем, что только добавило коллективу известности. Удивительно, но никакого кастинга для вокалисток в современном варианте тогда не было.
Вообще, состав формировался почти стихийно — все по знакомству и по воле случая. Виталий Окороков пригласил студентку консерватории Алену Левочкину, которой суждено было стать знаменитой Аленой Апиной.
Певица Алена Апина
Александр Шишинин познакомился с будущей солисткой Татьяной Ивановой прямо на улице Саратова, когда та еще училась в школе. К ним присоединились студентки местного музыкального училища Светлана Костыко (клавишные) и Татьяна Долганова (гитара), а также саратовчанка Юлия Козюлькова (ударные) и Ольга Ахунова (бас-гитара) из соседнего Энгельса. Так спонтанно и родился первый состав "Комбинации".
Будущие хиты записывали в ресторане
Потом начались первые выступления в Саратовской области, а дебютный альбом "Ход конем" был записан в одном из местных ресторанов. Можно сказать, что ансамбль "создавали буквально на коленке". Успех пришел быстро: через год после создания группы девушки выпустили хит "Russian Girls". А потом были "American Boy", "Бухгалтер". Пластинки выходили одна за другой, пополняя коллекцию хитов, которые тут же подхватывала вся страна.
Переезд в Москву стал логичным шагом на волне стремительного взлета. Альбом "Московская прописка" окончательно закрепил успех группы в столице. Гастроли, съемки клипов, частые появления на телевидении — "Комбинация" прочно закрепилась среди самых популярных женских коллективов СССР.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Анжелика Варум на концерте победителей и номинантов "Премии МУЗ-ТВ 2015"
Певица Анжелика Варум на концерте победителей и номинантов "Премии МУЗ-ТВ 2015"
Правда, чем больше гремела популярность, тем больше была текучка. Самой громкой потерей стал уход Алены Апиной, солистки, во многом определившей лицо и популярность коллектива. Всего через коллектив прошло около двадцати музыкантов, среди которых была даже Анжелика Варум, правда, очень недолго.
При чем тут библиотекарь и стоматолог?
Сольная карьера Алены Апиной сложилась невероятно удачно. Песни в ее исполнении, от "Узелка" до веселых и цепляющих строк про "Леху", легко запоминались, что и сделало их народными хитами. Сегодня Алена Апина, сохранив свой неповторимый шарм и отличную форму, продолжает изредка выступать, появляется на телевидении и даже пробует себя в кино.
Татьяна Иванова тоже солистка группы — единственная, кто в "Комбинации" с самого начала и до сегодняшнего дня. В трудные времена, когда коллектив остался без продюсера, она взяла на себя тяжелую административную работу, фактически спасая группу от распада.
© Pixabay / NikolayFrolochkinМикрофон
© Pixabay / NikolayFrolochkin
Микрофон
Светлана Костыко, клавишница, оставила музыкальную карьеру и вернулась в родной Саратов. Попытка заняться журналистикой оказалась недолгой. Сейчас она, по данным СМИ, работает библиотекарем.
Юлия Козюлькова, бывшая ударница, после развода с первым мужем эмигрировала в Италию. Там она снова вышла замуж — за итальянца, родила дочь Алину и получила медицинское образование. Сегодня Юлия, как пишут СМИ, работает ассистентом стоматолога.
Ольга Ахунова, бас-гитаристка, выступала в составе группы с перерывами вплоть до 2010 года. После этого она сменила сферу деятельности, став профессиональным визажистом. Музыка для нее осталась хобби, и Ольга иногда берет в руки бас-гитару, чтобы сыграть для души.