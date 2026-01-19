Библиотекарь, иммигрантка, визажист: судьба участниц группы "Комбинация"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. На излете 80-х в провинциальном Саратове появилась группа, которой суждено было покорить всю страну. Это была "Комбинация".

История коллектива похожа на взрывной коктейль из случайных встреч, безудержного таланта и колорита той эпохи.

Бывший опер в шоубизе

Все началось со странного дуэта Александра Шишинина и молодого музыканта Виталия Окорокова. Шишинин, несколько лет проработавший оперативником в саратовском ОБХСС, неожиданно круто изменил жизнь, уйдя в отставку и шагнув в бурлящий мир шоу-бизнеса.

© iStock.com / zamrznutitonovi Концерт © iStock.com / zamrznutitonovi Концерт

Его опыт административной работы в ансамбле "Интеграл" привел к знакомству с легендарным продюсером Бари Алибасовым. Именно Алибасов, по популярной легенде, и подал идею создать чисто женский музыкальный проект — своего рода ответ стремительно набирающему популярность "Ласковому маю".

Воодушевленный успехом уже покорившей страну группы "Мираж", Шишинин решил, что его проект может повторить этот триумф . Авантюра, полная риска, оказалась на редкость удачной. Вместе с Окороковым он начал собирать состав.

Название "Комбинация", по словам создателей, отражало смешение музыкальных стилей. Однако публика мгновенно связала его с женским бельем, что только добавило коллективу известности. Удивительно, но никакого кастинга для вокалисток в современном варианте тогда не было.

Вообще, состав формировался почти стихийно — все по знакомству и по воле случая. Виталий Окороков пригласил студентку консерватории Алену Левочкину, которой суждено было стать знаменитой Аленой Апиной.

Александр Шишинин познакомился с будущей солисткой Татьяной Ивановой прямо на улице Саратова, когда та еще училась в школе. К ним присоединились студентки местного музыкального училища Светлана Костыко (клавишные) и Татьяна Долганова (гитара), а также саратовчанка Юлия Козюлькова (ударные) и Ольга Ахунова (бас-гитара) из соседнего Энгельса. Так спонтанно и родился первый состав "Комбинации".

Будущие хиты записывали в ресторане

Потом начались первые выступления в Саратовской области, а дебютный альбом "Ход конем" был записан в одном из местных ресторанов. Можно сказать, что ансамбль "создавали буквально на коленке". Успех пришел быстро: через год после создания группы девушки выпустили хит "Russian Girls". А потом были "American Boy", "Бухгалтер". Пластинки выходили одна за другой, пополняя коллекцию хитов, которые тут же подхватывала вся страна.

Переезд в Москву стал логичным шагом на волне стремительного взлета. Альбом "Московская прописка" окончательно закрепил успех группы в столице. Гастроли, съемки клипов, частые появления на телевидении — "Комбинация" прочно закрепилась среди самых популярных женских коллективов СССР.

Правда, чем больше гремела популярность, тем больше была текучка. Самой громкой потерей стал уход Алены Апиной, солистки , во многом определившей лицо и популярность коллектива. Всего через коллектив прошло около двадцати музыкантов, среди которых была даже Анжелика Варум, правда, очень недолго.

При чем тут библиотекарь и стоматолог?

Сольная карьера Алены Апиной сложилась невероятно удачно . Песни в ее исполнении, от "Узелка" до веселых и цепляющих строк про "Леху", легко запоминались, что и сделало их народными хитами. Сегодня Алена Апина, сохранив свой неповторимый шарм и отличную форму, продолжает изредка выступать, появляется на телевидении и даже пробует себя в кино.

Татьяна Иванова тоже солистка группы — единственная, кто в "Комбинации" с самого начала и до сегодняшнего дня. В трудные времена, когда коллектив остался без продюсера, она взяла на себя тяжелую административную работу, фактически спасая группу от распада

© Pixabay / NikolayFrolochkin Микрофон © Pixabay / NikolayFrolochkin Микрофон

Светлана Костыко, клавишница, оставила музыкальную карьеру и вернулась в родной Саратов. Попытка заняться журналистикой оказалась недолгой. Сейчас она, по данным СМИ, работает библиотекарем.

Юлия Козюлькова, бывшая ударница, после развода с первым мужем эмигрировала в Италию. Там она снова вышла замуж — за итальянца, родила дочь Алину и получила медицинское образование. Сегодня Юлия, как пишут СМИ, работает ассистентом стоматолога.