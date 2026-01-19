Более 860 жителей Хабаровского края открыли свое дело по соцконтакту

Рейтинг@Mail.ru
12:17 19.01.2026
Выплату на открытие своего дела по социальному контракту за 2025 год получил 861 житель Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.01.2026
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
© iStock.com / HarbucksДеловые люди в офисе
Деловые люди в офисе - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© iStock.com / Harbucks
Деловые люди в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Выплату на открытие своего дела по социальному контракту за 2025 год получил 861 житель Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства региона.
Также 767 человек оформили соцконтракт на поиск работы, 249 – на преодоление трудной жизненной позиции, 287 – личное подсобное хозяйство.
Всего за 2025 год с жителями Хабаровского края заключено 2 164 социальных контракта, из них 64 – с участниками специальной военной операции (СВО) и 427 – с многодетными семьями.
В краевом Минсоцзащиты уточнили, что в 2026 году на оказание данного вида помощи предусмотрено 448,3 миллиона рублей.
"Перед заключением социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства граждане проходят тестирование для определения уровня предпринимательской компетенции. При неудовлетворительном результате заявитель может пройти обучение в центре оказания услуг "Мой бизнес". Также с февраля 2025 года при расчете среднедушевого дохода семьи не учитывается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка", – отметила заместитель министра социальной защиты края Ольга Кучаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что теперь еще больше людей смогут оформить контракт и улучшить свое финансовое положение. Также он заключается в приоритетном порядке с многодетными семьями, участниками СВО и членами их семей. На открытие личного подсобного хозяйства граждане могут рассчитывать на сумму до 200 тысяч рублей, на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности – до 350 тысяч рублей, на поиск работы – 25 186 рублей в течение четырех месяцев.
Право на социальный контракт имеют семьи и одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения, установленного в крае на дату обращения за оказанием государственной социальной помощи. Срок действия контракта на открытие бизнеса и ведение личного подсобного хозяйства составляет до 12 месяцев, на поиск работы – до 9 месяцев, на преодоление сложной жизненной ситуации – максимум 6 месяцев.
Социальная помощь выплачивается по регпроекту "Многодетная семья" в рамках национального проекта "Семья".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
